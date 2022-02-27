В Арцизе Одесской области воздушная тревога - есть угроза ракетного удара
27 февраля 2022 , 06:57Читати новину українською
В Одесской области в городе Арциз объявили воздушную тревогу.
Информацию о воздушной тревоге подтвердил глава Арцизской ОТГ Сергей Парпуланский.
Достойное внимания В Одесской области обнаружили группу диверсантов: они открыли огонь по защитникам Украины
По его данным, есть вероятность ракетного удара.
Поэтому жителям Арцизской ОТГ следует немедленно идти в укрытие и находиться там до отмены воздушной тревоги.