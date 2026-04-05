Российский танкер дрейфует в Средиземном море: СМИ пишут об угрозе взрыва

Российский газовоз Arctic-Metagaz с десятками тысяч тонн сжиженного природного газа неконтролируемо дрейфует в Средиземном море после взрыва на борту. Судам рекомендовали держаться подальше из-за риска масштабной катастрофы.

На борту судна еще остаются неповрежденные резервуары, содержащие газ. Об этом сообщает Le Monde.

Что известно о ситуации с российским танкером в Средиземном море?

Судно получило повреждения после взрыва и пожара 3 марта – в корпусе образовалась большая пробоина на уровне ватерлинии. Танкер перевозил около 60 тысяч тонн сжиженного природного газа из Мурманска в Порт-Саид. Из-за угрозы затопления экипаж из около 30 человек эвакуировали.

После инцидента судно дрейфовало вблизи побережья Италии, а затем – в сторону Ливии. Попытка взять его на буксир завершилась неудачей – трос оборвался, и танкер снова остался без контроля. Сейчас другим судам рекомендуют держаться на расстоянии не менее 10 морских миль.

По данным экспертов издания, судно может приближаться к району Мальты. Специалисты предупреждают, что часть резервуаров с газом осталась неповрежденной. Сжиженный природный газ постепенно нагревается и испаряется, что создает значительный риск нового взрыва. Этот процесс может длиться годами.

Обратите внимание! Причины аварии остаются неизвестными. Среди версий – атака беспилотником, техническая неисправность или повреждение судна ранее. Эксперты также не исключают, что танкер могут намеренно затопить, чтобы избежать расследования инцидента.

