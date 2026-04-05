Российский танкер дрейфует в Средиземном море: СМИ пишут об угрозе взрыва
- Российский танкер Arctic-Metagaz со сжиженным природным газом дрейфует в Средиземном море после взрыва, из-за чего существует угроза масштабной катастрофы.
- Другим судам рекомендовано держаться подальше, поскольку сохраняется риск нового взрыва из-за испарения газа из неповрежденных резервуаров.
Российский газовоз Arctic-Metagaz с десятками тысяч тонн сжиженного природного газа неконтролируемо дрейфует в Средиземном море после взрыва на борту. Судам рекомендовали держаться подальше из-за риска масштабной катастрофы.
На борту судна еще остаются неповрежденные резервуары, содержащие газ. Об этом сообщает Le Monde.
Что известно о ситуации с российским танкером в Средиземном море?
Судно получило повреждения после взрыва и пожара 3 марта – в корпусе образовалась большая пробоина на уровне ватерлинии. Танкер перевозил около 60 тысяч тонн сжиженного природного газа из Мурманска в Порт-Саид. Из-за угрозы затопления экипаж из около 30 человек эвакуировали.
После инцидента судно дрейфовало вблизи побережья Италии, а затем – в сторону Ливии. Попытка взять его на буксир завершилась неудачей – трос оборвался, и танкер снова остался без контроля. Сейчас другим судам рекомендуют держаться на расстоянии не менее 10 морских миль.
По данным экспертов издания, судно может приближаться к району Мальты. Специалисты предупреждают, что часть резервуаров с газом осталась неповрежденной. Сжиженный природный газ постепенно нагревается и испаряется, что создает значительный риск нового взрыва. Этот процесс может длиться годами.
Обратите внимание! Причины аварии остаются неизвестными. Среди версий – атака беспилотником, техническая неисправность или повреждение судна ранее. Эксперты также не исключают, что танкер могут намеренно затопить, чтобы избежать расследования инцидента.
Что известно о танкерах, которые украинским силам удалось уничтожить?
В декабре 2025 года СБУ осуществила уникальную спецоперацию более чем за 2 тысячи километров от Украины. В результате многоэтапной миссии в нейтральных водах Средиземного моря бойцы подразделения "Альфа" нанесли удар воздушными дронами по танкеру теневого флота России QENDIL.
QENDIL получил критические повреждения и больше не используется по назначению. Кроме того, известно, что ранения получили 7 человек экипажа.
RFI со ссылкой на источники сообщала, что российский генерал Андрей Аверьянов, вероятно, погиб во время атаки украинских БпЛА на российский танкер в Средиземном море в декабре 2025 года. Известно, что Аверьянов был одним из лидеров на должность главы группы "Вагнер" и находился под санкциями ЕС и США из-за связей с российской военной разведкой.