Так, из-за военной агрессии многие украинцы вынуждены искать жилье на длительный период в других регионах страны. Кроме того, по данным июньского опроса на OLX Недвижимость, у 10% владельцев жилье получило повреждения.

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Еще столько людей вообще не знают, в каком состоянии их жилье. Все это вместе стимулирует спрос на аренду, а значит, влияет как на цены, так и на условия, которые предлагают арендодатели в разных регионах. Рассмотрим подробнее, как война повлияла на рынок.

Украинцы ищут однокомнатки в больших городах без посредников

Как свидетельствует наш опрос в июне этого года, по завершению войны арендовать жилье планирует 16% опрошенных, а 46% пока не определились. В то же время мы продолжаем фиксировать интерес украинцев к аренде жилья, которая станет едва ли не единственным динамическим сегментом до конца года на рынке недвижимости.

В мае жилье в аренду искали почти 814,5 тысячи раз. В июне активность до сих пор остается высокой и составляет 720,6 тысячи запросов за почти месяц.

Судя по аналитике поисковых запросов, украинцы предпочитают более экономные варианты жилья. В частности, чаще пользователи ищут однокомнатную, чем двухкомнатную квартиру. Кроме того, все больше арендаторов планирует не тратить средства на риелтора и снимать квартиру без посредника.

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В мае запросов на квартиру от владельца было 37,5 тысячи, а в июне — уже почти 41 тысяча. Что касается предпочтений типа жилья, то 82% опрошенных пользователей предпочитают квартиру, 10,5% хотят снять дом и только 7% – отдельную комнату и делить квартиру еще с кем-то.

Если же говорить о географии поиска, по завершении войны большинство арендаторов (32%) планируют жить в Киеве и Киевской области (15%). Кстати, уже в июне квартиру в столице искали около 7 тысяч раз. Также в желаемые регионы для проживания после окончания войны входят Днепропетровская, где планируют искать жилье 7% людей, Львовская и Одесская (по 6%), а также Харьковская области (5%).

Как война изменила цены на аренду недвижимости

В первые месяцы военной агрессии украинцы активно искали жилье в западных областях. Из-за массовой миграции из столицы и увеличения предложений на рынке стоимость аренды в Киеве существенно просела. Например, в мае, по сравнению с довоенным периодом, количество квартир в Киевской области выросло почти вдвое, а средняя цена аренды снизилась с 11 237 до 8 772 гривен.

В то же время в западных областях цена на жилье выросла. Так, если до войны в Ивано-Франковской области стоимость аренды квартиры составляла в среднем 5,5 тысячи гривен, то уже в мае – 7,8 тысячи гривен.

В целом по стране аренда жилья в июне несколько выросла в цене. В частности, в Киевской области средняя стоимость квартиры составляет 8 352 гривен тогда, как в западной части Украины рост более ощутим. К примеру, в уже упомянутой Ивано-Франковской области цена аренды квартиры выросла до 8 450, то есть более чем на 600 гривен.



Средняя цена аренды жилья в регионах Украины / Инфографика Игоря Сыроватка

Однако если сравнить отдельные области западной Украины, то цены в каждом регионе выросли по-разному. Поэтому на рынке сейчас можно найти вполне доступные предложения.

Тем, кто хочет найти бюджетный вариант жилья, я советую обратить внимание на объявления в Ровенской и Волынской областях. Однокомнатки здесь сдают менее чем за 4,5 тысячи гривен. А трехкомнатные квартиры в этих регионах обойдутся дешевле, чем однокомнатные апартаменты в самых дорогих областях. Однако желающим найти дешевое жилье следует знать, что предложений в этих регионах тоже немного.

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Больше всего выложить за аренду жилья придется в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Однокомнатная квартира здесь стоит от 7,7 до 9,5 тысячи гривен, а трехкомнатная 9,3 – 14,1 тысячи гривен. Примечательно, что война изменила обычное положение дел, при котором недвижимость в столице традиционно была самой дорогой. Сейчас Киевская область не входит даже в тройку ценовых лидеров. При этом свободных квартир здесь больше всего.





Июньская статистика стоимости аренды жилья в разных областях Украины в июне / Инфографика Игоря Сыроватка

Какие условия предлагают арендаторам в условиях войны

Мы также решили повторно спросить сдающих жилье, на какие условия они готовы пойти. Почти половина опрошенных в июне арендодателей (48%) готовы снизить цену на время действия военного положения. И число таких лояльных владельцев растет. Ведь еще в мае пойти на понижение цены были готовы 44% респондентов. При этом украинцы открыты для существенных скидок:

46,5% готовы снизить цену на 20 – 40%;

32,5% готовы снизить цену на 10 – 20%;

19% готовы предоставить скидку в 50% или больше.

Вероятно, такая лояльность связана с тем, что многие арендодатели (59% опрошенных) потеряли арендаторов. Для более половины опрошенных владельцев жилья арендная плата является дополнительной финансовой поддержкой к основной работе, а для 30,5% – вообще основным источником заработка. Поэтому большинство готово идти навстречу своим арендаторам.

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Пока не так массово, но есть арендодатели, которые пересматривают свои требования к арендаторам. Так, чтобы не потерять "своих" или найти новых, некоторые владельцы жилья готовы разрешить жить в доме большего количества людей, семьям с маленькими детьми и арендаторам с животными.

Сейчас ситуация на рынке аренды жилой недвижимости развивается неоднородно. В столице арендодатели приспосабливаются к запросам арендаторов и снижают стоимость недвижимости, а в некоторых западных областях наоборот – повышают спрос. В то же время можно найти варианты на разный бюджет.

Поэтому каким будет состояние на рынке в будущем, будет зависеть от успехов ВСУ и состояния экономики, наиболее влияющих на решение украинцев снимать жилье.

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