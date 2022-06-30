Так, через військову агресію чимало українців змушені шукати житло на тривалий період в інших регіонах країни. Крім того, за даними червневого опитування на OLX Нерухомість, у 10% власників помешкання зазнало ушкоджень.

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Ще стільки ж людей взагалі не знають, в якому стані їхнє житло. Все це разом стимулює попит на оренду, а отже впливає як на ціни, так і на умови, які пропонують орендодавці в різних регіонах. Тож розглянемо детальніше, як війна вплинула на ринок.

Українці шукають однокімнатки у великих містах без посередників

Як свідчить наше опитування у червні цього року, після завершення війни орендувати житло планує 16% опитаних, а 46% поки не визначились. Водночас ми продовжуємо фіксувати інтерес українців до оренди житла, яка стане чи не єдиним динамічним сегментом до кінця року на ринку нерухомості.

У травні житло в оренду шукали майже 814,5 тисяч разів. У червні активність досі залишається високою і складає 720,6 тисяч запитів за майже місяць.

Судячи з аналітики пошукових запитів, українці надають перевагу більш економним варіантам житла. Зокрема, частіше користувачі шукають однокімнатну, ніж двокімнатну квартиру. Крім того, дедалі більше орендарів планує не витрачати кошти на рієлтора і винаймати квартиру без посередника.

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У травні запитів на квартиру від власника було 37,5 тисяч, а в червні — вже майже 41 тисяча. Щодо уподобань типу житла, то 82% опитаних користувачів надають перевагу квартирі, 10,5% хочуть винайняти будинок і лише 7% – окрему кімнату й ділити квартиру ще з кимось.

Якщо ж говорити про географію пошуку, після завершення війни більшість орендарів (32%) планують жити в Києві та Київській області (15%). До речі, вже у червні квартиру в столиці шукали майже 7 тисяч разів. Також до бажаних регіонів для проживання після завершення війни входять Дніпропетровська, де планують шукати житло 7% людей, Львівська та Одеська (по 6%), а також Харківська області (5%).

Як війна змінила ціни на оренду нерухомості

У перші місяці військової агресії українці активно шукали житло в західних областях. Через масову міграцію зі столиці та збільшення пропозицій на ринку, вартість оренди в Києві суттєво просіла. Наприклад, у травні, в порівнянні з довоєнним періодом, кількість помешкань у Київській області зросла майже вдвічі, а середня ціна оренди знизилася з 11 237 до 8 772 гривень.

Водночас у західних областях ціна на житло зросла. Так, якщо до війни на Івано-Франківщині вартість оренди квартири становила в середньому 5,5 тисяч гривень, то вже у травні – 7,8 тисяч гривень.

Загалом по країні оренда житла у червні дещо виросла в ціні. Зокрема, на Київщині середня вартість квартири становить 8 352 гривень тоді, як в західній частині України ріст більш відчутний. Наприклад, в уже згаданій Івано-Франківській області ціна оренди квартири зросла до 8 450, тобто більш ніж на 600 гривень.



Середня ціна оренди житла в регіонах України / Інфографіка Ігоря Сироватка

Однак, якщо порівняти окремі області західної України, то ціни в кожному регіоні зросли по-різному. Тому на ринку зараз можна знайти цілком доступні пропозиції.

Тим, хто хоче знайти бюджетний варіант житла, я раджу звернути увагу на оголошення у Рівненській та Волинській областях. Однокімнатки тут здають менш ніж за 4,5 тисячі гривень. А трикімнатні квартири в цих регіонах обійдуться дешевше, ніж однокімнатні апартаменти в найдорожчих областях. Проте охочим знайти дешеве житло варто знати, що пропозицій в цих регіонах теж небагато.

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Найбільше викласти за оренду житла доведеться в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Однокімнатна квартира тут коштує від 7,7 до 9,5 тисяч гривень, а трикімнатна 9,3 – 14,1 тисячі гривень. Показово, що війна змінила звичний стан справ, за якого нерухомість в столиці традиційно була найдорожчою. Зараз Київська область не входить навіть до трійки цінових лідерів. При цьому вільних квартир тут найбільше.





Червнева статистика вартості оренди житла в різних областях України у червні / Інфографіка Ігоря Сироватка

Які умови пропонують орендарям в умовах війни

Ми також вирішили повторно запитати тих, хто здає житло, на які умови вони готові піти. Майже половина опитаних у червні орендодавців (48%) готова знизити ціну на час дії воєнного стану. І число таких лояльних власників зростає. Адже ще в травні піти на зниження ціни були готові 44% респондентів. При цьому українці відкриті до суттєвих знижок:

46,5% готові знизити ціну на 20 – 40%;

32,5% готові знизити ціну на 10 – 20%;

19% готові надати знижку у 50% або більше.

Імовірно, що така лояльність пов'язана з тим, що чимало орендодавців (59% опитаних) втратили орендарів. Для понад половини опитаних власників житла орендна плата є додатковою фінансовою підтримкою до основної роботи, а для 30,5% – взагалі основним джерелом заробітку. Тому більшість готові йти назустріч своїм орендарям.

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Поки не так масово, проте є орендодавці, які переглядають свої вимоги до орендарів. Так, щоб не втратити "своїх" або знайти нових, деякі власники житла готові дозволити жити в помешканні більшій кількості людей, сім'ям з маленькими дітьми та орендарям із тваринами.

Зараз ситуація на ринку оренди житлової нерухомості розвивається неоднорідно. У столиці орендодавці пристосовуються до запитів орендарів та знижують вартість нерухомості, а в деяких західних областях навпаки – підвищують через попит. Водночас можна знайти варіанти на різний бюджет.

Тож яким буде стан на ринку в майбутньому, буде залежати від успіхів ЗСУ і стану економіки, які найбільше впливають на рішення українців винаймати житло.

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