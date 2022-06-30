Невдача спіткала "вторую армію міра"

Офіційне повідомлення Оперативного Командування "Південь":

Радимо "Жест доброго Вови": росіяни отримали на Зміїному добрячого прочухана

Острів Зміїний звільнили ЗСУ, війна Росії з Україною, поразка РФ у Чорному морі
Радіус дії далекобійної важкої зброї, якою Україна могла вразити окупантів на острові Зміїному / Фото з фейсбуку Сергія Марченка

Коли вони отримають п*зди не тільки під Києвом, Харковом, Миколаєвом, на Зміїному, а скрізь, вони напишуть що саме така й стояла задача – отримати п*зди.

Джерела повідомляють, що добра воля московитів значно посилюється в радіусі дії M142 HIMARS.

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