Несподіваний "підгон" для ЗСУ

Хочу зауважити, що на озброєнні армії Італії – 68 САУ Panzerhaubitze 2000, а раніше було кілька сотень М109.

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Італія імовірно передасть Україні САУ М109L / Фото Вікіпедії

У 1990-х 221 САУ М109L пройшли модернізацію, але все ж таки з часом вирішили їх замінити, й ось уже 20 років, як вони перебувають на зберіганні на базі Лента в провінції Верчеллі.

Якщо Politico не роздуло сенсацію з нічого, а прем'єр-міністр Нідерландів мав рацію, то Італія може зробити дуже серйозний внесок у посилення артилерійської компоненти ЗСУ. Але ключове слово саме "може".

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