Вчора (29 червня – 24 канал) цивілізований світ назвав усе своїми іменами. Визначено ворога, з яким потрібно розібратися. На жаль, тільки нашими руками, але за участю та сприяння найбільших гравців. Визначено цілі та засоби.

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Путін – це Гітлер

В принципі вчора почав формуватися новий світоустрій, побудований за повного розуміння, хто є агресором, небезпекою для миру та воєнним злочинцем. Путін – це Гітлер сьогодні. Ось тільки другого Мюнхена на наше щастя не сталося.

Ця війна не має політичного рішення. Це не локальний територіальний конфлікт. Це історія про те, як одна країна хоче зжерти іншу, використовуючи для цього всі заборонені засоби ведення війни, безперестанку бреше та плює на всі світові домовленості. Тому що так хоче.

Путін – це Гітлер, війну неможливо завершити політичним шляхом / Фото Getty Images

Важливо Росія не просто хоче окупувати Україну

З Росією не можна домовлятися

Будь-яка домовленість з нею буде порушена – це вже загальний факт, який не потребує доказів. Будь-які територіальні поступки або визнання анексії територій призведуть до нової війни.

Тільки тривале військове протистояння та найжорстокіші економічні санкції можуть змусити їх тимчасово заповзти в нору. Наступний крок – це насильницьке роззброєння агресора. Але обговорювати таку віддалену перспективу я не готовий. Нам би вижити. І перемогти локально.

Вчора був великий день насправді. Останні два тижні, попри наші сумнівні успіхи на східному фронті, це дні великих та доленосних подій.

Події, що змінюють світову архітектуру, визначають місце України у світі майбутнього, яке нам ще належить відвоювати.

Тримаємось!

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