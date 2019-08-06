Аренда квартир в Киеве: цены в разных районах с начала года – инфографика

С приближением нового учебного года рынок арендного жилья столицы заметно активизировался. Где и за сколько сегодня можно снять жилье в столице, и какие квартиры пользуются наибольшим спросом?

Аналитики выяснили, какое жилье для аренды в Киеве чаще всего искали в первом полугодии 2019 года и как отличаются цены на квартиры в зависимости от района, говорится в блоге раздела OLX Недвижимость.

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Где в Киеве дешевле всего снимать квартиру?

Самым бюджетным районом Киева оказался Деснянский. Аренда однокомнатной квартиры здесь обойдется в среднем в 6 500 гривен в месяц. За месяц аренды трехкомнатной придется выложить 9 800 гривен.

Для сравнения, в почти такую же сумму (9400) обойдется аренда однокомнатной квартиры поближе к центру в Шевченковском районе Киева.

Самым дорогим на рынке аренды жилья столицы остается Печерский район. Здесь за аренду однокомнатной квартиры придется выложить в среднем 14 500 гривен в месяц, двухкомнатной – 23 200 грн, а трехкомнатная обойдется в свыше 40 тысяч гривен в месяц.



Цены на аренду квартир в районах Киева: дороже всего в Печерском районе / Фото: Getty images

Как изменились цены за полгода?

С начала 2019 года аренда одно- и двухкомнатных квартир в Киеве немного выросла. В начале года их было снимать дешевле, чем в разгар лета. Так, стоимость аренды двухкомнатных квартир выросла на 4%, а однокомнатных – на 2%.

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По сравнению с ценами за аналогичный период 2018 года, в 2019-м все виды жилья для аренды прибавили в цене. За год средняя стоимость за аренду однокомнатных квартир выросла чуть ли не на половину – на 43%, двухкомнатные подорожали – на 30%, а трехкомнатные – на 44%.



Стоимость аренды квартир в различных районах Киева в первом полугодии 2019 / Инфографика olx.ua

Какое жилье самое популярное для аренды в Киеве?

Наибольший спрос на рынке аренды жилья в столице наблюдается на однокомнатные квартиры – их ищут 6 из 10 арендаторов (58%) в Киеве.

Двухкомнатные квартиры ищут 34% потенциальных арендаторов. Наименьший спрос за первые 6 месяцев 2019 наблюдался на трехкомнатные помещения: ими интересовались лишь 8% соискателей жилья.

Больше всего предложений по аренде квартир в Дарницком районе, а вот сложнее всего найти жилье на Подоле и Печерске.

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Сравните стоимость аренды однокомнатной квартиры в областях Украины в 2018 году: инфографика 24 канала

Накануне в правительстве рассказали, как планируют выводить рынок аренды жилья из тени.