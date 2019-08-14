Аренда квартир в Запорожье: цены по районам – инфографика

Какие квартиры чаще всего ищут для аренды в Запорожье и как цены на них зависят от района.

В первом полугодии 2019 чаще всего для аренды в Запорожье искали однокомнатные квартиры. Почти каждый второй (53%) потенциальный наниматель интересовался именно однокомнатной. Такие данные обнародовали аналитики OLX Недвижимость.

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Стоимость аренды однокомнатных квартир по городу колеблется в пределах 2000-3600 гривен в месяц. Для сравнения, арендовать такое же помещение во Львове обойдется в среднем в 6000-7000 гривен.

Цены на аренду квартир по районам

Самым дорогим является центральный Вознесенский район города – цена однокомнатной здесь 3600 гривен в месяц. Аренда трехкомнатной квартиры здесь обойдется в среднем в 6400 гривен в месяц. За такую ​​же сумму, к примеру, можно вместе арендовать трехкомнатную в Шевченковском и однокомнатную в Днепровском районе.

Немного дешевле, чем в Вознесенском, можно снимать квартиры в Александровском и Коммунарском районах Запорожья. Цены на однокомнатные квартиры здесь колеблются в пределах 3100-3500 гривен в месяц.

Аренда трехкомнатных апартаментов обойдется в 4750-5600 грн в среднем.

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Самым бюджетным жильем может похвастаться Заводской район Запорожья. За аренду 1-комнатной квартиры просят в среднем 2000 гривен в месяц, а 3-комнатную здесь можно снять за 2500 грн.

Как изменились цены с начала года

Стоимость двухкомнатных менялась реже всего. В марте они подорожали примерно на 14%, а после этого колебаний больше не наблюдалось.

Больше всего выросли в цене 3-комнатные квартиры, которые предлагают для аренды в Запорожье. В мае они подорожали в среднем на 19%.

Однокомнатные в мае наоборот резко упали в цене (на 11%) после незначительного роста в феврале и апреле.

По данным OLX, 41% владельцев квартир, которые пытаются сдать их в аренду в Запорожье, делают это без риэлторов. Чаще всего с посредниками готовы сотрудничать владельцы трехкомнатных. Именно такое жилье пользуется наименьшим спросом среди потенциальных искателей жилья – его ищут всего 7% арендаторов.



Цены на аренду квартир в Запорожье: инфографика OLX

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