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      Аренда квартир в Запорожье: цены по районам – инфографика

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      Аренда квартир в Запорожье: цены 2019
      Аренда квартир в Запорожье: цены 2019 / Коллаж 24 канала

      Какие квартиры чаще всего ищут для аренды в Запорожье и как цены на них зависят от района.

      В первом полугодии 2019 чаще всего для аренды в Запорожье искали однокомнатные квартиры. Почти каждый второй (53%) потенциальный наниматель интересовался именно однокомнатной. Такие данные обнародовали аналитики OLX Недвижимость.

      К теме: Правительство хочет ввести рынок аренды жилья: детали

      Стоимость аренды однокомнатных квартир по городу колеблется в пределах 2000-3600 гривен в месяц. Для сравнения, арендовать такое же помещение во Львове обойдется в среднем в 6000-7000 гривен.

      Цены на аренду квартир по районам

      Самым дорогим является центральный Вознесенский район города – цена однокомнатной здесь 3600 гривен в месяц. Аренда трехкомнатной квартиры здесь обойдется в среднем в 6400 гривен в месяц. За такую ​​же сумму, к примеру, можно вместе арендовать трехкомнатную в Шевченковском и однокомнатную в Днепровском районе.

      Немного дешевле, чем в Вознесенском, можно снимать квартиры в Александровском и Коммунарском районах Запорожья. Цены на однокомнатные квартиры здесь колеблются в пределах 3100-3500 гривен в месяц.

      Аренда трехкомнатных апартаментов обойдется в 4750-5600 грн в среднем.

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      Самым бюджетным жильем может похвастаться Заводской район Запорожья. За аренду 1-комнатной квартиры просят в среднем 2000 гривен в месяц, а 3-комнатную здесь можно снять за 2500 грн.

      Как изменились цены с начала года

      Стоимость двухкомнатных менялась реже всего. В марте они подорожали примерно на 14%, а после этого колебаний больше не наблюдалось.

      Больше всего выросли в цене 3-комнатные квартиры, которые предлагают для аренды в Запорожье. В мае они подорожали в среднем на 19%.

      Однокомнатные в мае наоборот резко упали в цене (на 11%) после незначительного роста в феврале и апреле.

      По данным OLX, 41% владельцев квартир, которые пытаются сдать их в аренду в Запорожье, делают это без риэлторов. Чаще всего с посредниками готовы сотрудничать владельцы трехкомнатных. Именно такое жилье пользуется наименьшим спросом среди потенциальных искателей жилья – его ищут всего 7% арендаторов.

      оренда квартир Запоріжжя
      Цены на аренду квартир в Запорожье: инфографика OLX

      Сравните, какие цены на аренду квартир в Киеве.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Запорожья Цены на недвижимость Аренда недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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