Оренда квартир у Запоріжжі: ціни по районах – інфографіка

Які квартири найчастіше шукають для оренди у Запоріжжі і як ціни на них відрізняються залежно від района.

У першому півріччі 2019 найчастіше для оренди у Запоріжжі шукали однокімнатні квартири. Майже кожен другий (53%) потенційний винаймач цікавився саме однокімнатками. Такі дані оприлюднили аналітики OLX Нерухомість.

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Вартість оренди однокімнатних квартир по місту коливається в межах 2000-3600 гривень на місяць. Для порівняння, орендувати таке ж помешкання у Львові обійдеться в середньому у 6000-7000 гривень.

Ціни на оренду квартир по районах

Найдорожчим є центральний Вознесенський район міста – ціна однокімнатної тут 3600 гривень на місяць. Оренда трикімнатної квартири тут обійдеться в середньому у 6400 гривень на місяць. За таку ж суму, до прикладу, можна разом орендувати трикімнатку у Шевченківському та однокімнатку в Дніпровському районі.

Трохи дешевше, ніж у Вознесенському, можна винаймати квартири в Олександрівському та Комунарському районах Запоріжжя. Ціни на однокімнатні квартири тут коливаються в межах 3100-3500 гривень за місяць.

Оренда трикімнатних апартаментів обійдеться у 4750-5600 грн в середньому.

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Найбюджетнішим житлом може похвалитись Заводський район Запоріжжя. За оренду 1-кімнатної квартири просять в середньому 2000 гривень на місяць, а 3-кімнатну тут можна винайняти за 2500 грн.

Як змінились ціни від початку року

Вартість двокімнатних змінювалась найрідше. У березні вони подорожчали приблизно на 14%, а після цього коливань більше не спостерігалось.

Найбільше зросли в ціні 3-кімнатні квартири, які пропонують для оренди у Запоріжжі. У травні вони подорожчали в середньому на 19%.

Однокімнатки у травні навпаки різко впали в ціні (на 11%) після незначного зростання у лютому та квітні.

За даними OLX, 41% власників квартир, які намагаються здати їх в оренду у Запоріжжі, роблять це без ріелторів. Найчастіше з посередниками готові співпрацювати власники трикімнаток. Саме таке житло користується найменшим попитом серед потенційних шукачів житла – його шукають всього 7% орендарів.



Ціни на оренду квартир у Запоріжжі: інфографіка OLX

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