Уряд хоче запровадити ринок оренди житла: деталі
Мінрегіон завершує розробку законопроекту, який зможе запровадити ринок орендного житла в Україні. Проект закону покликаний визначити чіткі механізми для взаємодії всіх його учасників – як орендарів, так і для орендодавців
Нині близько 90% орендного житла в Україні перебуває в тіні, розповів заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
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"Сьогодні в Європі близько 60-70% всього житла орендне. При цьому в Україні відповідний показник не перевищує 5-10%. Тобто близько 90% ринку перебуває в тіні. Цю ситуацію потрібно змінювати", – підкреслив заступник міністра.
Він переконаний, що запровадження ефективного ринку може вплинути на зниження орендної плати та посприяє залученню інвестицій у цю сферу.
"Вартість такого житла у порівнянні з ринковою може бути на 30% і більше дешевшою для соціально-незахищених груп населення і працівників соціальної сфери", – резюмував Парцхаладзе.
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Уряд розглядає можливість впровадження трьох напрямків орендного житла в Україні:
- муніципальне орендне житло, замовниками якого є місцева влада і яке може надаватися молодим сім’ям, працівникам соціальної та бюджетної сфери (лікарям, вчителям тощо), іншим молодим спеціалістам;
- орендне житло, яке перебуватиме на балансі центральних органів державної влади та надаватиметься їх співробітникам на час роботи або служби;
- комерційне орендне житло, яке будуть будувати приватні компанії і здавати в оренду.