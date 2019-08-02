Уряд хоче запровадити ринок оренди житла: деталі

Мінрегіон завершує розробку законопроекту, який зможе запровадити ринок орендного житла в Україні. Проект закону покликаний визначити чіткі механізми для взаємодії всіх його учасників – як орендарів, так і для орендодавців

Нині близько 90% орендного житла в Україні перебуває в тіні, розповів заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Цікаво: Школи в багатоповерхівках: в чому проблема і які зміни пропонують в уряді

"Сьогодні в Європі близько 60-70% всього житла орендне. При цьому в Україні відповідний показник не перевищує 5-10%. Тобто близько 90% ринку перебуває в тіні. Цю ситуацію потрібно змінювати", – підкреслив заступник міністра.

Він переконаний, що запровадження ефективного ринку може вплинути на зниження орендної плати та посприяє залученню інвестицій у цю сферу.

"Вартість такого житла у порівнянні з ринковою може бути на 30% і більше дешевшою для соціально-незахищених груп населення і працівників соціальної сфери", – резюмував Парцхаладзе.

До слова: В Україні дозволять реконструювати не тільки хрущовки: що зміниться

Уряд розглядає можливість впровадження трьох напрямків орендного житла в Україні: