В Україні дозволять реконструювати не тільки хрущовки: що зміниться

На сьогодні в Україні на законодавчому рівні не передбачена можливість реконструювати житлові будинки висотністю понад 5 поверхів.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили законопроект щодо реконструкції застарілого житлового фонду в Україні, інформує прес-служба відомства.

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Відповідно до чинного законодавства, зараз реконструкції підлягають:

будівлі до 5 поверхів, які за технічними характеристиками не відповідають нормативам щодо безпеки і комфорту проживання; будівлі застарілого житлового фонду граничний термін експлуатації якого збіг; конструкції будівель, які зносились на понад 60%.

Що зміниться?

В Україні є чимало житлових будівель вищих, ніж 5-поверхівки, які також потребують реконструкції.

У напрацьованому Мінрегіоном законопроекті пропонують розширити перелік об'єктів, які можуть реконструюватися.

Зокрема, до цього переліку пропонують внести будинки різної поверховості та інші об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, технічний стан яких вже не відповідає нормативному.

На сьогодні в Україні налічують приблизно 1 мільярд метрів квадратних житлового фонду, 70-80% з якого – застаріле житло.

Експерти оцінюють, що близько 75 мільйонів метрів квадратних житла в Україні є в аварійному стані і взагалі не придатні для проживання там людей.



Що передбачає законопроект щодо реконструкції застарілого житла в Україні

Водночас показники житлового будівництва в Україні продовжують встановлювати рекорди. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року, було введено в експлуатацію понад 26 тисяч нових квартир – це понад 2,5 мільйони метрів квадратних.

Лідерами за темпами будівництва нового житла є Київська, Львівська та Івано-Франківська області.

Обсяги житлового будівництва в Україні за підсумками 1 кварталу 2019: дивіться інфографіку

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