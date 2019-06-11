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      В Україні дозволять реконструювати не тільки хрущовки: що зміниться

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      В Україні хочуть дозволити реконструювати не тільки хрущовки
      В Україні хочуть дозволити реконструювати не тільки хрущовки / 24 канал

      На сьогодні в Україні на законодавчому рівні не передбачена можливість реконструювати житлові будинки висотністю понад 5 поверхів.

      У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили законопроект щодо реконструкції застарілого житлового фонду в Україні, інформує прес-служба відомства.

      Читайте також: Реконструкція старих будинків: які зміни чекають на українців

      Відповідно до чинного законодавства, зараз реконструкції підлягають:

      1. будівлі до 5 поверхів, які за технічними характеристиками не відповідають нормативам щодо безпеки і комфорту проживання;
      2. будівлі застарілого житлового фонду граничний термін експлуатації якого збіг;
      3. конструкції будівель, які зносились на понад 60%.

      Що зміниться?

      В Україні є чимало житлових будівель вищих, ніж 5-поверхівки, які також потребують реконструкції.

      У напрацьованому Мінрегіоном законопроекті пропонують розширити перелік об'єктів, які можуть реконструюватися.

      Зокрема, до цього переліку пропонують внести будинки різної поверховості та інші об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, технічний стан яких вже не відповідає нормативному.

      На сьогодні в Україні налічують приблизно 1 мільярд метрів квадратних житлового фонду, 70-80% з якого – застаріле житло.

      Експерти оцінюють, що близько 75 мільйонів метрів квадратних житла в Україні є в аварійному стані і взагалі не придатні для проживання там людей.

      законопроект житло реконструкція
      Що передбачає законопроект щодо реконструкції застарілого житла в Україні

      Водночас показники житлового будівництва в Україні продовжують встановлювати рекорди. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року, було введено в експлуатацію понад 26 тисяч нових квартир – це понад 2,5 мільйони метрів квадратних.

      Лідерами за темпами будівництва нового житла є Київська, Львівська та Івано-Франківська області.

      Обсяги житлового будівництва в Україні за підсумками 1 кварталу 2019: дивіться інфографіку

      житлове будівництво 2019 інфографіка

      Дивіться, як виглядає масштабний проект реконструкції соціальних багатоповерхівок у Бордо (Франція), який здобув престижну архітектурну премію ЄС 2019.

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      Теги: Законодавство Новини нерухомості України Будівництво Реконструкція Мінрегіон Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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