В Україні дозволять реконструювати не тільки хрущовки: що зміниться
На сьогодні в Україні на законодавчому рівні не передбачена можливість реконструювати житлові будинки висотністю понад 5 поверхів.
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили законопроект щодо реконструкції застарілого житлового фонду в Україні, інформує прес-служба відомства.
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Відповідно до чинного законодавства, зараз реконструкції підлягають:
- будівлі до 5 поверхів, які за технічними характеристиками не відповідають нормативам щодо безпеки і комфорту проживання;
- будівлі застарілого житлового фонду граничний термін експлуатації якого збіг;
- конструкції будівель, які зносились на понад 60%.
Що зміниться?
В Україні є чимало житлових будівель вищих, ніж 5-поверхівки, які також потребують реконструкції.
У напрацьованому Мінрегіоном законопроекті пропонують розширити перелік об'єктів, які можуть реконструюватися.
Зокрема, до цього переліку пропонують внести будинки різної поверховості та інші об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, технічний стан яких вже не відповідає нормативному.
На сьогодні в Україні налічують приблизно 1 мільярд метрів квадратних житлового фонду, 70-80% з якого – застаріле житло.
Експерти оцінюють, що близько 75 мільйонів метрів квадратних житла в Україні є в аварійному стані і взагалі не придатні для проживання там людей.
Що передбачає законопроект щодо реконструкції застарілого житла в Україні
Водночас показники житлового будівництва в Україні продовжують встановлювати рекорди. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року, було введено в експлуатацію понад 26 тисяч нових квартир – це понад 2,5 мільйони метрів квадратних.
Лідерами за темпами будівництва нового житла є Київська, Львівська та Івано-Франківська області.
Обсяги житлового будівництва в Україні за підсумками 1 кварталу 2019: дивіться інфографіку
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