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      Скільки житла збудували в Україні від початку року: інфографіка

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      Житлове будівництво в Україні 2019
      Житлове будівництво в Україні 2019 / Колаж 24 каналу

      У Мінрегіоні підрахували, скільки метрів квадратних житла було введено в експлуатацію за підсумками першого кварталу 2019 року і яка область розбудовується найстрімкіше.

      Підсумки житлового будівництва за перший квартал 2019 року у цифрах:

      1. в експлуатацію прийнято майже 2,5 млн м кв житла – це на 32,3% більше, ніж за аналогічний період 2018 року;
      2. 26 098 квартир здано в експлуатацію;
      3. у містах прийнято в експлуатацію 1393,8 тис м кв житла (56,8%), у сільській місцевості – 1060 тис кв м (43,2%);
      4. приватні будинки від усього зданого житла становлять 61,7%, у багатоквартирних житлових будинках введено в експлуатацію 38,3% від всього житла;
      5. нечувано зросли обсяги прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків – на 86,8%;
      6. лідерами за обсягами будівництва стали Київська (384,9 тис кв м), Львівська (321,6 тис кв м) та Івано-Франківська (235 тис кв м) області.

      Дивіться також: Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки

      У Мінрегіоні прогнозують, що тенденція до стрімкого зростання обсягів житлового будівництва в Україні збережеться й впродовж наступних років.

      Раніше у Держстаті підрахували, що за період з січня по березень 2019 року будівництво в Україні здорожчало на 12%. Фахівці пояснюють, що це пов'язано як зі зростанням цін на будматеріали, так і здорожчанням вартості монтажно-будівельних робіт.

      Як наслідок, у травні середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва підскочила до свого історичного максимуму – 24 тисячі гривень за квадрат.

      Обсяги житлового будівництва в Україні у першому кварталі 2019: дивіться інфографіку

      будівництво житлове будівництво інфографіка статистика

      Порівняйте, якими були обсяги житлового будівництва в Україні за підсумками 2018 року.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Будівництво Ринок нерухомості Мінрегіон Статистика Інфографіка
      Джерело: Мінрегіон
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