Скільки житла збудували в Україні від початку року: інфографіка
У Мінрегіоні підрахували, скільки метрів квадратних житла було введено в експлуатацію за підсумками першого кварталу 2019 року і яка область розбудовується найстрімкіше.
Підсумки житлового будівництва за перший квартал 2019 року у цифрах:
- в експлуатацію прийнято майже 2,5 млн м кв житла – це на 32,3% більше, ніж за аналогічний період 2018 року;
- 26 098 квартир здано в експлуатацію;
- у містах прийнято в експлуатацію 1393,8 тис м кв житла (56,8%), у сільській місцевості – 1060 тис кв м (43,2%);
- приватні будинки від усього зданого житла становлять 61,7%, у багатоквартирних житлових будинках введено в експлуатацію 38,3% від всього житла;
- нечувано зросли обсяги прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків – на 86,8%;
- лідерами за обсягами будівництва стали Київська (384,9 тис кв м), Львівська (321,6 тис кв м) та Івано-Франківська (235 тис кв м) області.
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У Мінрегіоні прогнозують, що тенденція до стрімкого зростання обсягів житлового будівництва в Україні збережеться й впродовж наступних років.
Раніше у Держстаті підрахували, що за період з січня по березень 2019 року будівництво в Україні здорожчало на 12%. Фахівці пояснюють, що це пов'язано як зі зростанням цін на будматеріали, так і здорожчанням вартості монтажно-будівельних робіт.
Як наслідок, у травні середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва підскочила до свого історичного максимуму – 24 тисячі гривень за квадрат.
Обсяги житлового будівництва в Україні у першому кварталі 2019: дивіться інфографіку
Порівняйте, якими були обсяги житлового будівництва в Україні за підсумками 2018 року.