16:07
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Житлове будівництво в Україні: що змінилось у 2018

      333 Читать новость на русском
      Житлове будівництво в Україні 2018
      Житлове будівництво в Україні 2018 / Getty images

      В уряді відзвітували про темпи житлового будівництва в Україні за підсумками 2018. За рік обсяги зданих помешкань впали на понад 1,5 мільйона метрів квадратних.

      У 2018-му в Україні було введено в експлуатацію майже 8,7 мільйонів метрів квадратних житла – 103 141 нова квартира. Статистичні дані навів заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

      Читайте також: Первинка vs вторинка 2018: як і чому змінювались ціни на нерухомість

      У містах торік було прийнято в експлуатацію понад 5,652 метрів квадратних житла (65% від загальної кількості). У сільській місцевості цей показник становив понад 3,037 мільйона метрів квадратних (35%).

      У порівнянні з 2017-м роком темпи житлового будівництва в Україні відчутно знизились саме у містах.

      В абсолютних цифрах позаторік статистика була такою: 7,3 мільйонів метрів квадратних у містах та майже 3 мільйони метрів квадратних у сільській місцевості.

      За рік дещо зріс середній розмір добудованої квартири:

      у 2017 – 78,6 м кв;

      у 2018 – 84,2 м кв.

      Половина від усього обсягу житла, яке було прийнято в експлуатацію у 2018 припадає на багатоквартирні будинки – 51%.

      48,9% – в одноквартирних будинках і всього 0,1% від усього обсягу житлового будівництва у 2018 припало на гуртожитки.

      У січні 2019 Верховна Рада продовжила мораторій на виселення мешканців гуртожитків.

      Читайте також: Що дає мешканцям гуртожитків безстроковий мораторій на виселення

      У порівнянні з 2017 роком загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків збільшилась на 15,3%.

      Мінрегіон статистика житлове будівництво
      Житлове будівництво в Україні 2018: скільки житла було введено в експлуатацію

      У 2018-му українці стали купувати більше котеджів і за прогнозами фахівців ринку у 2019-му спостерігатиметься підвищення попиту на заміську нерухомість такого типу.

      Читайте до теми:
      blog_ava
      Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
      сьогодні
      16301
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Будівництво Мінрегіон Статистика
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандал з "Укробронопромом": хто причетний і які наслідки?
      сьогодні , 15:18 Скандал з "Укробронопромом": хто причетний і які наслідки?
      Інна Жолобович 7500
      Что или, точнее, кто нарушил рутиное противостояние в Венесуэле?
      сьогодні , 15:00 Что или, точнее, кто нарушил рутиное противостояние в Венесуэле?
      Злой Одессит 328
      Поплавський та Іво Бобул: соцмережі пропонують своїх кандидатів для участі у Євробаченні-2019
      сьогодні , 14:40 Поплавський та Іво Бобул: соцмережі пропонують своїх кандидатів для участі у Євробаченні-2019
      1209
      Как беспилотный летательный аппарат следит за террористами на Донбассе: смотрите видео
      сьогодні , 14:25 Как беспилотный летательный аппарат следит за террористами на Донбассе: смотрите видео
      Повернись живим 735
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      сьогодні , 14:01 Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      Яніна Ткачук 1564
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук