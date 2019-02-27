Житлове будівництво в Україні: що змінилось у 2018

В уряді відзвітували про темпи житлового будівництва в Україні за підсумками 2018. За рік обсяги зданих помешкань впали на понад 1,5 мільйона метрів квадратних.

У 2018-му в Україні було введено в експлуатацію майже 8,7 мільйонів метрів квадратних житла – 103 141 нова квартира. Статистичні дані навів заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

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У містах торік було прийнято в експлуатацію понад 5,652 метрів квадратних житла (65% від загальної кількості). У сільській місцевості цей показник становив понад 3,037 мільйона метрів квадратних (35%).

У порівнянні з 2017-м роком темпи житлового будівництва в Україні відчутно знизились саме у містах.

В абсолютних цифрах позаторік статистика була такою: 7,3 мільйонів метрів квадратних у містах та майже 3 мільйони метрів квадратних у сільській місцевості.

За рік дещо зріс середній розмір добудованої квартири:

у 2017 – 78,6 м кв;



у 2018 – 84,2 м кв.

Половина від усього обсягу житла, яке було прийнято в експлуатацію у 2018 припадає на багатоквартирні будинки – 51%.

48,9% – в одноквартирних будинках і всього 0,1% від усього обсягу житлового будівництва у 2018 припало на гуртожитки.

У січні 2019 Верховна Рада продовжила мораторій на виселення мешканців гуртожитків.

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У порівнянні з 2017 роком загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків збільшилась на 15,3%.



Житлове будівництво в Україні 2018: скільки житла було введено в експлуатацію

У 2018-му українці стали купувати більше котеджів і за прогнозами фахівців ринку у 2019-му спостерігатиметься підвищення попиту на заміську нерухомість такого типу.