Первинка vs вторинка 2018: як і чому змінювались ціни на нерухомість

Які тенденції спостерігались на ринку первинної та вторинної нерухомості України за підсумками 2018 року та чи варто довіряти цифрам, які оприлюднив Держстат.

Про це 24 канал розпитав представника фахівців з нерухомості України, ріелтора Едуарда Бразаса.

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За даними Державної служби статистики, нерухомість в Україні за рік здорожчала. Ціна квадратних метрів на первинці, у порівнянні з 2017-м зросла на 5,4%, а на вторинці – на 5%.

Чому росли ціни на первинці?

Експерт констатує, що на первинному ринку нерухомості дійсно спостерігалось певне зростання, але воно більше зумовлене тим, що забудовники індексували ціни на квадратні метри залежно від коливання курсу.

Знаєте, як це відбувається – курс підріс, забудовник трохи підняв ціну, курс впав – хто вже буде знижувати ціну,

– зазначив фахівець.

За підсумками 2018 року, ріст цін на первинному ринку нерухомості зафіксований здебільшого в тих об’єктах, які близькі до реалізації.

Як вторинний ринок залежить від коливання курсу?

Ціни на вторинному ринку нерухомості в Україні вказують переважно у доларах США, тому навіть незначне зростання курсу дає гривневий ріст. Хоча, за словами ріелтора, зростання цін на вторинці зараз не спостерігається.

Едуард Бразас резюмує, що у 2018-му році загалом ціни на нерухомість в Україні були відносно стабільними, а незначне коливання курсу завжди може давати зміни в ту чи іншу сторону.

Ринок поки не почав рости і навряд чи у 2019-му почне це робити, все-таки, рік виборів, певне напруження й без того буде,

– прогнозує фахівець.

Раніше 24 канал писав про те, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.

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