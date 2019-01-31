Первичка vs вторичка 2018: как и почему менялись цены на недвижимость

Какие тенденции наблюдались на рынке первичной и вторичной недвижимости Украины по итогам 2018 года и стоит ли доверять цифрам, которые обнародовал Госстат.

Об этом 24 канал расспросил представителя специалистов по недвижимости Украины, риэлтора Эдуарда Бразаса.

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По данным Государственной службы статистики, недвижимость в Украине за год подорожала. Цена квадратных метров на первичке, по сравнению с 2017-м, выросла на 5,4%, а на вторичке – на 5%.

Почему росли цены на первичке?

Эксперт констатирует, что на первичном рынке недвижимости действительно наблюдался определенный рост, но он больше обусловлен тем, что застройщики индексировали цены на квадратные метры в зависимости от колебания курса.

Знаете, как это происходит – курс подрос, застройщик немного поднял цену, курс упал – кто уже будет снижать цену,

– отметил специалист.

По итогам 2018 года, рост цен на первичном рынке недвижимости зафиксирован в основном в тех объектах, которые близки к реализации.

Как вторичный рынок зависит от колебания курса?

Цены на вторичном рынке недвижимости в Украине указывают преимущественно в долларах США, поэтому даже незначительный рост курса дает гривневый рост. Хотя, по словам риэлтора, рост цен на вторичке сейчас не наблюдается.

Эдуард Бразас резюмирует, что в 2018-м году в целом цены на недвижимость в Украине были относительно стабильными, а незначительное колебание курса всегда может давать изменения в ту или иную сторону.

Рынок пока не начал расти и вряд ли в 2019-м начнет это делать, все-таки, год выборов, определенное напряжение и без того будет,

– прогнозирует специалист.

Ранее 24 канал писал о том, чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019 году.

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