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      Первичка vs вторичка 2018: как и почему менялись цены на недвижимость

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      Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости Украины в 2018
      Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости Украины в 2018 / Фото из соцсетей

      Какие тенденции наблюдались на рынке первичной и вторичной недвижимости Украины по итогам 2018 года и стоит ли доверять цифрам, которые обнародовал Госстат.

      Об этом 24 канал расспросил представителя специалистов по недвижимости Украины, риэлтора Эдуарда Бразаса.

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      По данным Государственной службы статистики, недвижимость в Украине за год подорожала. Цена квадратных метров на первичке, по сравнению с 2017-м, выросла на 5,4%, а на вторичке – на 5%.

      Почему росли цены на первичке?

      Эксперт констатирует, что на первичном рынке недвижимости действительно наблюдался определенный рост, но он больше обусловлен тем, что застройщики индексировали цены на квадратные метры в зависимости от колебания курса.

      Знаете, как это происходит – курс подрос, застройщик немного поднял цену, курс упал – кто уже будет снижать цену,
      – отметил специалист.

      По итогам 2018 года, рост цен на первичном рынке недвижимости зафиксирован в основном в тех объектах, которые близки к реализации.

      Как вторичный рынок зависит от колебания курса?

      Цены на вторичном рынке недвижимости в Украине указывают преимущественно в долларах США, поэтому даже незначительный рост курса дает гривневый рост. Хотя, по словам риэлтора, рост цен на вторичке сейчас не наблюдается.

      Эдуард Бразас резюмирует, что в 2018-м году в целом цены на недвижимость в Украине были относительно стабильными, а незначительное колебание курса всегда может давать изменения в ту или иную сторону.

      Рынок пока не начал расти и вряд ли в 2019-м начнет это делать, все-таки, год выборов, определенное напряжение и без того будет,
      – прогнозирует специалист.

      Ранее 24 канал писал о том, чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019 году.

      Больше читайте в материале: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

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      Теги: Деньги Вторичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Первичный рынок недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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