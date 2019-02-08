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      В Україні продовжили заборону на виселення з гуртожитків: що це означає

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      Набув чинності закон про заборону виселення з гуртожитків
      Набув чинності закон про заборону виселення з гуртожитків / unsplash.com/Ілюстрація

      Закон про продовження мораторію на виселення мешканців гуртожитків набув чинності в Україні 8 лютого.

      За внесення відповідних змін до закону "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" депутати проголосували 15 січня.

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      7 лютого він вийшов друком в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" і набув чинності наступного дня після опублікування.

      У документі зазначено про внесення змін до деяких формулювань у законі. Ці зміни передбачають, що мораторій діятиме з дня опублікування "до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад".

      Раніше було вказано, що цю програму мають намір реалізувати в Україні впродовж 2017-2021 років. З документу також забрали конкретний термін реалізації "до 1 січня 2022 року".

      українці гуртожитки закон
      Українців не виселятимуть з гуртожитків 

      Що це означає для українців? Згідно з законом поки ця Загальнодержавна програма не буде реалізована і гуртожитки в Україні не будуть передані у власність територіальних громад, їхніх мешканців виселяти заборонено. Мова йде про гуртожитки, збудовані до 1 грудня 1991 року.

      Вступ в силу цього закону також забороняє відчуження такого житла, крім як передачу його у комунальну власність міських, селищних чи сільських рад відповідно до закону.

      Важливо – закон про продовження мораторію на виселення мешканців гуртожитків не поширюється на виселення за рішенням суду.

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      Теги: Законодавство Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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