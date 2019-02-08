В Украине продлили запрет на выселение из общежитий: что это значит

Закон о продлении моратория на выселение жителей общежитий вступил в силу в Украине 8 февраля.

За соответствующее внесение соответствующих изменений в закон "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" депутаты проголосовали 15 января.

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7 февраля он вышел печтью в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после опубликования.

В документе указано о внесении изменений в некоторые формулировки в законе. Эти изменения предусматривают, что мораторий будет действовать со дня опубликования "до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин".

Ранее было указано, что эту программу намерены реализовать в Украине на протяжении 2017-2021 годов. Из документа также забрали конкретный срок реализации "до 1 января 2022 года".



Украинский не будут выселять из общежитий

Что это означает для укринцев? Согласно закону пока эта Общегосударственная программа не будет реализована и общежития в Украине не будут переданы в собственность территориальных общин, их жителей выселять запрещено. Речь идет об общежитиях, построенных до 1 декабря 1991 года.

Вступление в силу этого закона также запрещает отчуждение такого жилья, кроме как передачу его в коммунальную собственность городских, поселковых или сельских советов в соответствии с законом.

Важно – закон о продлении моратория на выселение жителей общежитий не распространяется на выселение по решению суда.

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