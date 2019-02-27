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      Жилищное строительство в Украине: что изменилось в 2018

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      Жилищное строительство в Украине 2018
      Жилищное строительство в Украине 2018 / Getty images

      В правительстве отчитались о темпах жилищного строительства в Украине по итогам 2018. За год объемы сданных домов упали более чем 1,5 миллиона квадратных метров.

      В 2018 году в Украине было введено в эксплуатацию почти 8,7 миллионов квадратных метров жилья – 103 141 новая квартира. Статистические данные привел заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

      Читайте также: Первичка vs вторичка 2018: как и почему менялись цены на недвижимость

      В городах в прошлом году было принято в эксплуатацию более 5,652 квадратных метров жилья (65% от общего количества). В сельской местности этот показатель составил более 3,037 миллиона квадратных метров (35%).

      По сравнению с 2017-м годом темпы жилищного строительства в Украине ощутимо снизились именно в городах.

      В абсолютных цифрах в позапрошлом году статистика была такой: 7,3 миллионов квадратных метров в городах и почти 3 миллиона квадратных метров в сельской местности.

      За год несколько вырос средний размер достроенной квартиры:

      в 2017 – 78,6 м кв;

      в 2018 – 84,2 м кв.

      Половина всего объема жилья, которое было принято в эксплуатацию в 2018 приходится на многоквартирные дома – 51%.

      48,9% – в одноквартирных домах и всего 0,1% от всего объема жилищного строительства в 2018 пришлось на общежития.

      В январе 2019 Верховная Рада продлила мораторий на выселение жителей общежитий.

      Читайте также: Что дает жителям общежитий бессрочный мораторий на выселение

      По сравнению с 2017 годом общая площадь принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов увеличилось на 15,3%.

      Мінрегіон статистика житлове будівництво
      Жилищное строительство в Украине 2018: сколько жилья было введено в эксплуатацию

      В 2018 году украинцы стали покупать больше коттеджей и по прогнозам специалистов рынка в 2019-м будет наблюдаться повышение спроса на загородную недвижимость такого типа.

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      Теги: Минрегион Строительство Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Статистика
      Источник: 24 канал
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