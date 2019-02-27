Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит

Котеджні містечка з кожним роком стають все популярнішими на ринку нерухомості України. Які переваги життя за містом над проживанням у місті?

Фахівці прогнозують, що у 2019-му році темпи зростання вартості житла у передмісті Києва можуть бути в середньому на 3-5% вищі, ніж в межах Києва.

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Представник забудовника AVM Development Group Владислав Германов розповів Нерухомість 24, що до кінця року також очікується сплеск інтересу покупців до котеджної нерухомості у передмісті столиці.

Чому зростає попит на котеджі?

За підсумками 2018-го, попит на котеджі площею від 100 до 350 метрів квадратних зріс на 3-4%. Основною причиною такого інтересу покупців є ціна.

Наприклад, котедж площею 100 квадратів в населених пунктах поблизу Києва можна придбати за ціною 2-кімнатної квартири у 60 метрів квадратних у спальному районі столиці.

Котеджі будують переважно 1- або 2-поверхові. Таке житло розраховане на одну родину.

За прогнозами фахівця, котеджне будівництво може "переманити" частину потенційних покупців у забудовників у передмістях великих міст, які спеціалізуються винятково на багатоквартирному будівництві.



Котеджні містечка стають все популярнішими в Україні

У чому переваги заміського котеджу над квартирою у місті?

Земля під будівництво є інвестиційним вкладенням;



Наявність повноцінної інфраструктури: школи, садочки, магазини, дитячі майданчики тощо;



Приватна територія і додаткові зручності у вигляді окремого під'їзду, холу, гаража, автостоянки.

Роздумуючи над купівлею будь-якої нерухомості (у місті чи за містом), фахівці радять керуватись правилом – наскільки вигідно її можна буде продати, якщо виникне така необхідність.

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