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      Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит

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      Котедж за містом чи квартира у місті?
      Котедж за містом чи квартира у місті? / dobrobudltd.com.ua

      Котеджні містечка з кожним роком стають все популярнішими на ринку нерухомості України. Які переваги життя за містом над проживанням у місті?

      Фахівці прогнозують, що у 2019-му році темпи зростання вартості житла у передмісті Києва можуть бути в середньому на 3-5% вищі, ніж в межах Києва.

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      Представник забудовника AVM Development Group Владислав Германов розповів Нерухомість 24, що до кінця року також очікується сплеск інтересу покупців до котеджної нерухомості у передмісті столиці.

      Чому зростає попит на котеджі?

      За підсумками 2018-го, попит на котеджі площею від 100 до 350 метрів квадратних зріс на 3-4%. Основною причиною такого інтересу покупців є ціна.

      Наприклад, котедж площею 100 квадратів в населених пунктах поблизу Києва можна придбати за ціною 2-кімнатної квартири у 60 метрів квадратних у спальному районі столиці.

      Котеджі будують переважно 1- або 2-поверхові. Таке житло розраховане на одну родину.

      За прогнозами фахівця, котеджне будівництво може "переманити" частину потенційних покупців у забудовників у передмістях великих міст, які спеціалізуються винятково на багатоквартирному будівництві.

      Котедж нерухомість
      Котеджні містечка стають все популярнішими в Україні

      У чому переваги заміського котеджу над квартирою у місті?

      Земля під будівництво є інвестиційним вкладенням;

      Наявність повноцінної інфраструктури: школи, садочки, магазини, дитячі майданчики тощо;

      Приватна територія і додаткові зручності у вигляді окремого під'їзду, холу, гаража, автостоянки.

      Роздумуючи над купівлею будь-якої нерухомості (у місті чи за містом), фахівці радять керуватись правилом – наскільки вигідно її можна буде продати, якщо виникне така необхідність.

       

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      Теги: Новини нерухомості України Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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