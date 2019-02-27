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      Коттедж вместо квартиры: в чем преимущества и почему растет спрос

      75 Читати новину українською
      Коттедж за городом или квартира в городе?
      Коттедж за городом или квартира в городе? / dobrobudltd.com.ua

      Коттеджные поселки с каждым годом становятся все популярнее на рынке недвижимости Украины. Какие преимущества жизни за городом над проживанием в городе?

      Специалисты прогнозируют, что в 2019-м году темпы роста стоимости жилья в пригороде Киева могут быть в среднем на 3-5% выше, чем в пределах Киева.

      Читайте также: Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019

      Представитель застройщика AVM Development Group Владислав Германов рассказал Недвижимость 24, что до конца года также ожидается всплеск интереса покупателей к коттеджной недвижимости в пригороде столицы.

      Почему растет спрос на коттеджи?

      По итогам 2018-го, спрос на коттеджи площадью от 100 до 350 квадратных метров вырос на 3-4%. Основной причиной такого интереса покупателей является цена.

      Например, коттедж площадью 100 квадратов в населенных пунктах вблизи Киева можно приобрести по цене 2-комнатной квартиры в 60 квадратных метров в спальном районе столицы.

      Коттеджи строят преимущественно 1-или 2-этажные. Такое жилье рассчитано на одну семью.

      По прогнозам специалиста, коттеджное строительство может переманить часть потенциальных покупателей у застройщиков в пригородах крупных городов, которые специализируются исключительно на многоквартирном строительстве.

      Котедж нерухомість
      Коттеджные городки становятся все популярнее в Украине

      В чем преимущества загородного коттеджа над квартирой в городе?

      Земля под строительство является инвестиционным вложением;

      Наличие полноценной инфраструктуры: школы, садики, магазины, детские площадки и т. д;

      Частная территория и дополнительные удобства в виде отдельного подъезда, холла, гаража, автостоянки.

      Размышляя над покупкой какой-либо недвижимости (в городе или за городом), специалисты советуют руководствоваться правилом – насколько выгодно ее можно будет продать, если возникнет такая необходимость.

       

       

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      Теги: Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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