Коттедж вместо квартиры: в чем преимущества и почему растет спрос

Коттеджные поселки с каждым годом становятся все популярнее на рынке недвижимости Украины. Какие преимущества жизни за городом над проживанием в городе?

Специалисты прогнозируют, что в 2019-м году темпы роста стоимости жилья в пригороде Киева могут быть в среднем на 3-5% выше, чем в пределах Киева.

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Представитель застройщика AVM Development Group Владислав Германов рассказал Недвижимость 24, что до конца года также ожидается всплеск интереса покупателей к коттеджной недвижимости в пригороде столицы.

Почему растет спрос на коттеджи?

По итогам 2018-го, спрос на коттеджи площадью от 100 до 350 квадратных метров вырос на 3-4%. Основной причиной такого интереса покупателей является цена.

Например, коттедж площадью 100 квадратов в населенных пунктах вблизи Киева можно приобрести по цене 2-комнатной квартиры в 60 квадратных метров в спальном районе столицы.

Коттеджи строят преимущественно 1-или 2-этажные. Такое жилье рассчитано на одну семью.

По прогнозам специалиста, коттеджное строительство может переманить часть потенциальных покупателей у застройщиков в пригородах крупных городов, которые специализируются исключительно на многоквартирном строительстве.



Коттеджные городки становятся все популярнее в Украине

В чем преимущества загородного коттеджа над квартирой в городе?

Земля под строительство является инвестиционным вложением;



Наличие полноценной инфраструктуры: школы, садики, магазины, детские площадки и т. д;



Частная территория и дополнительные удобства в виде отдельного подъезда, холла, гаража, автостоянки.

Размышляя над покупкой какой-либо недвижимости (в городе или за городом), специалисты советуют руководствоваться правилом – насколько выгодно ее можно будет продать, если возникнет такая необходимость.