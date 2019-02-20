Будівельна амністія: легалізувати самобуд стало дешевше

Мінрегіонбуд спростив процедуру так званої "будівельної амністії". 18 січня 2019 року набув чинності наказ Мінрегіонбуду, який затвердив зміни до порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію самобудів.

Ця новація має спростити процедуру легалізації самобудів – таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт.

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Довідок поменшало

У квітні минулого року президент підписав закон, який дозволяє легалізацію самобудів. Завдяки цьому закону власникам приватних будинків, що будувались без оформлення всіх необхідних дозволів, надається можливість оформити документи на право власності.

А вже з 18 січня 2019 року набув чинності наказ Мірегіонбуду, який затвердив Зміни до порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових, дачних будинків, що збудовані на земельній ділянці, відповідного цільового призначення без дозвільних документів. Ці зміни направлені на спрощення та прискорення процедури "будівельної амністії". Також на законодавчому рівні передбачили можливість подання заяви про прийняття в експлуатацію самобудів та всіх необхідних документів через електронну систему.

Звертаємо увагу, що в 2019 році змінено форму декларації на введення об’єкта в експлуатацію та підготовано новий зразок відмітки про проведення технічного обстеження, яка ставиться в технічному паспорті. Також з переліку документів, необхідних для легалізації самобудів, прибрали довідку щодо відповідності місцерозташування об’єкта вимогам державних будівельних норм,

– розповідає 24 каналу помічник юрисконсульта документ-сервісу Unidoc Максим Ковальчук.



Легалізувати самобуд буде простіше і дешевше

Видавалась довідка в Департаменті містобудування та архітектури. Отримати її було не легко: додатково доводилось замовляти топографічне викопіювання, вартістю приблизно 4 тисячі гривень.

Що таке топографічне викопіювання Це комплексне вивчення ділянки з фіксацією отриманих результатів в топоплан.

Топографічне викопіювання, разом із копіями правовстановлюючих документів на земельну ділянку та документами, що посвідчують особу заявника, подавалися для отримання такої довідки. Щоб її отримати, доводилось їхати в департамент та вистоювати величезні черги. Також департамент не завжди давав позитивну відповідь. Отримати роз'яснення по телефону теоретично можна було, практично – ні.

Кого стосується амністія

"Будівельна амністія" поширюється на такі самобуди:

індивідуальні житлові, дачні та садові будинки, загальною площею до 300 квадратних метрів;

господарські, присадибні будівлі й споруди, загальною площею не більше 300 квадратних метрів, зведені в період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року;

будівлі й споруди сільськогосподарського призначення, побудовані до 12 березня 2011 року.

Для того, щоб до цих самобудів можна було застосувати амністію, вони повинні відповідати цільовому призначенню земельної ділянки та пройти технічне обстеження.

Багатоповерхівки під дію амністії не підпадають. Так само як і самовільно збудовані гаражі на прибудинкових територіях багатоповерхових будинків.

На думку Максима Ковальчука, будівельна амністія буде корисна тим, в кого відсутня містобудівна документація населеного пункту або детальний план території.



Багатоповерхівки не підпадають під дію "будівельної амністії"

Документи, які потрібні для амністії самобуду

заява про прийняття об’єкта в експлуатацію (якщо власник об’єкта не один, тоді необхідно, щоб усі вони підписали цю заяву);

паспортні дані власника "самобуду";

технічний паспорт із відміткою про проведене технічне обстеження (завірена копія);

примірник заповненої декларації про готовність об’єкта до експлуатації;

звіт про проведення технічного обстеження (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу ІІ Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт);

засвідчені у встановленому порядку копії документів, які посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, де розташовано самобуд.

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На підставі зареєстрованої декларації та вищенаведених документів присвоюється поштова адреса будинку в місцевих органах влади. Кінцевим етапом документального оформлення самобуду є реєстрація права власності в державного реєстратора чи нотаріуса, в результаті чого власник земельної ділянки отримує на руки Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (основний правовстановлюючий документ).



Експерт звертає увагу, що "будівельна амністія" вважається безстроковою. Штрафи для самобудів, які легалізовуються за процедурою будівельної "амністії", не передбачаються.

Принцип роботи

Нерухомість амністуватимуть за спрощеною процедурою. Зібрані документи та заяви необхідно подати до органу держархбудконтролю, де їх розглядатимуть протягом 10-ти робочих днів і прийматимуть рішення щодо прийняття об’єкта в експлуатацію. Для багатьох українців це буде легше зробити, адже по Україні працює 100 новоутворених органів архбудконтролю, які були засновані органами місцевого самоврядування та отримали повноваження від Державної архітектурно-будівельної інспекції.



Легалізувати самобуд стало дешевше

Основна складність на даному етапі полягає в грамотному і коректному заповненні форми декларації про введення в експлуатацію, яка містить доволі багато пунктів. Пояснень щодо заповнення цих пунктів нам не надано,

– говорить експерт документ-сервісу Unidoc.

Наразі, аби самостійно легалізувати самобуд, потрібно заплатити небагато – приблизно 2-3 тисячі гривень. Основні витрати – виготовлення технічного паспорта із відміткою про технічне обстеження. Також, в окремих випадках, необхідним є виготовлення Звіту про проведення технічного обстеження, а саме – коли загальна площа господарських будівель і споруд перевищує 100 квадратних метрів. Такий звіт теж може коштувати приблизно 2-3 тисячі гривень.

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Раніше процедура легалізації самобудів, завдяки необхідності отримувати довідку про відповідність місцерозташування об’єкта державним будівельним нормам, коштувала б у рази дорожче.

На думку Максима Ковальчука будівельну амністію створили не для того, щоб просто полегшити життя українцям. Передовсім це робилось для збільшення кількості платників податків на нерухомість. Якщо у нас стоїть "самобуд", звісно, ніхто і ніякі податки не платить. У свою чергу, неузаконеним самобудом юридично неможливо розпоряджатися: продавати, дарувати, передавати в спадщину тощо.

А от як у реальному житті працюватиме "будівельна амністія" – поки ще рано говорити. Адже новація лише почала працювати.