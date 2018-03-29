Обвалення стін та стелі: чи існує зворотний бік легалізації самобудів

Держава дає можливість українцям узаконити самобуди. 22 березня 2018 року за відповідний законопроект проголосували 276 депутатів. Проте керівництва селищних рад такі рішення народних обранців непокоять.

Легалізувати їх можна буде за спрощеною процедурою, не сплачуючи штрафів. Під будівельну амністію підпадають індивідуальні житлові , садові, дачні будинки та господарські споруди.

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В одному із приватних будинків у селищі Чабани під Києвом помітно, що до старої хати добудували нове приміщення, розширивши житлову площу. Більшість таких споруд – самобуди, зведені без проектної документації. Для невеличких містечок – це звична справа.

"Якщо є гроші, то нехай будують! Бо тут же ж он хата на хаті, дивіться, тут живе 6 сімей. І я собі будую і буду будувати, як буду живий", – прокоментував мешканець селища Чабани Віктор.

Якщо раніше держава за самобуди штрафувала, то нині дає можливість їх узаконити, не звертаючись до суду.

Якщо ти в селі добудував кімнату, зробив 2-3 кімнати з туалетом для дочки, для сина і у тебе його не прийняли, ти можеш законно прийняти документи і отримати всі дозволи, не сплачуючи штрафів за новим законом,

– розповів архітектор Анатолій Фролов.

22 березня Верховна Рада дозволила легалізувати об'єкти будівництва, споруджені без дозволів у період з серпня 1992 року по квітень 2015 року. Безболісно узаконити самобуди, після того, як документ підпише президент, можна буде до кінця цього року. Аналогічні закони ухвалювалися парламентом і раніше. Термін дії останнього минув у 2015 році. Тоді мало хто встиг скористатися преференцією, тож "будівельну амністію" вирішили подовжити до кінця 2018 року.

Оформлення приватності на цей будинок – неможливе без документів. Продати цей дім теж неможливо. Для населення це величезна проблема,

– запевнив президент Національної спілки архітекторів України Володимир Гусаков.

Закон дозволить вирішити її з найменшими втратами. Йдеться про об'єкти, споруджені без проекту на своїй землі. Дія закону поширюється на індивідуальні житлові, садові або дачні будинки площею до 300 квадратних метрів, а також на будівлі та споруди господарського призначення. Легалізувати їх українці зможуть за спрощеною системою.

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"Не потрібно отримувати дозвіл на будівництво, можна одразу отримати декларацію про готовність об'єкту, після чого отримати право власності", – стверджує директор Департаменту нормативно-правового забезпечення ДАБІ Сергій Шевченко.

Оформити документи можна буде у підрозділах Державної архітектурно-будівельної інспекції та в органах місцевого самоврядування, які отримали відповідні повноваження після децентралізації. Проте у керівництва Чабанівської селищної ради рішення народних обранців непокоїть.

Це плюси, дійсно, і преференція невеликим забудовникам, які будують власну оселю, але є і мінуси. Можуть бути обрушення стін, обвалення стелі, адже втрачається контроль над процесом будівництва. Хто буде відповідати за те, що даний будинок буде зданий в експлуатацію?

– сказав заступник селищного голови Чабанів Юрій Бондар.

Перш ніж легалізувати, об'єкт оглянуть фахівці профільних служб, зроблять висновки та зобов'яжуть усунути недоліки – запевняють архітектори. Після цього у Державній архітектурно-будівельній інспекції об'єкт зобов'язані безкоштовно прийняти в експлуатацію впродовж 10 днів з моменту подання заяви. В Україні щороку узаконюють десятки тисяч самобудів, у 2013 році легалізували близько 30 тисяч – кажуть в інспекції.

До слова, за статистикою в Україні внаслідок пожеж щорічно гине понад 1000 людей, а серед головних причин – несвоєчасне надання допомоги і недотримання вимог пожежної безпеки на об'єктах.