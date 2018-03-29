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Обрушение стен и потолка: существует обратная сторона легализации самостроев

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Государство дает возможность украинцам узаконить самострои. 22 марта 2018 года за соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов. Однако руководство поселковых советов такие решения народных избранников беспокоят.

Легализовать их можно будет по упрощенной процедуре, не платя штрафов. Под строительную амнистию подпадают индивидуальные жилые, садовые, дачные дома и хозяйственные постройки.

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В одном из частных домов в поселке Чабаны под Киевом заметно, что к старому дому достроили новое помещение, расширив жилплощадь. Большинство таких сооружений – самострои, построенные без проектной документации. Для небольших городков – это обычное дело.

"Если есть деньги, то пусть строят! Ибо тут же вот дом на доме, смотрите, здесь живет 6 семей. И я себе строю и буду строить, как буду жив", – прокомментировал житель поселка Чабаны Виктор.

Если раньше государство за самострои штрафовало, то сейчас дает возможность их узаконить, не обращаясь в суд.

Если ты в селе достроил комнату, сделал 2-3 комнаты с туалетом для дочери, для сына и у тебя его не приняли, ты можешь законно принять документы и получить все разрешения, не платя штрафов по новому закону,
– рассказал архитектор Анатолий Фролов.

22 марта Верховная Рада разрешила легализовать объекты строительства, построенные без разрешений в период с августа 1992 по апрель 2015 года. Безболезненно узаконить самострои, после того, как документ подпишет президент, можно будет до конца этого года. Аналогичные законы принимались парламентом и раньше. Срок действия последнего прошел в 2015 году. Тогда мало кто успел воспользоваться преференцией, поэтому "строительную амнистию" решили продлить до конца 2018 года.

Оформление приватности на этот дом – невозможно без документов. Продать этот дом тоже невозможно. Для населения это огромная проблема,
– заверил президент Национального союза архитекторов Украины Владимир Гусаков.

Закон позволит решить ее с наименьшими потерями. Речь идет об объектах, построенных без проекта на своей земле. Действие закона распространяется на индивидуальное жилые, садовые или дачные дома площадью до 300 квадратных метров, а также на здания и сооружения хозяйственного назначения. Легализовать их украинцы смогут по упрощенной системе.

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"Не нужно получать разрешение на строительство, можно сразу получить декларацию о готовности объекта, после чего получить право собственности", – утверждает директор Департамента нормативно-правового обеспечения ДАБИ Сергей Шевченко.

Оформить документы можно будет в подразделениях Государственной архитектурно-строительной инспекции и в органах местного самоуправления, которые получили соответствующие полномочия после децентрализации. Однако у руководства Чабановского поселкового совета решение народных избранников беспокоит.

Это плюсы, действительно, и преференция небольшим застройщикам, которые строят собственный дом, но есть и минусы. Могут быть обрушения стен, обрушения потолка, ведь теряется контроль над процессом строительства. Кто будет отвечать за то, что данный дом будет сдан в эксплуатацию?
– сказал заместитель поселкового головы Чабанов Юрий Бондарь.

Прежде чем легализовать, объект осмотрят специалисты профильных служб, сделают выводы и обяжут устранить недостатки – уверяют архитекторы. После этого в Государственной архитектурно-строительной инспекции объект обязаны бесплатно принять в эксплуатацию в течение 10 дней с момента подачи заявления. В Украине ежегодно узаконивают десятки тысяч самостроев, в 2013 году легализовали около 30 тысяч – говорят в инспекции.

К слову, по статистике в Украине в результате пожаров ежегодно погибает более 1000 человек, а среди главных причин – несвоевременное предоставление помощи и несоблюдение требований пожарной безопасности на объектах.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Строительство Законопроект Законодательство Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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