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      Сколько жилья построили в Украине с начала года: инфографика

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      Жилищное строительство в Украине 2019
      Жилищное строительство в Украине 2019 / Коллаж 24 канала

      В Минрегионе подсчитали, сколько квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию по итогам первого квартала 2019 года и какая область развивается стремительней всего.

      Итоги жилищного строительства за первый квартал 2019 года в цифрах:

      1. в эксплуатацию принято почти 2,5 млн м кв жилья – это на 32,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года;
      2. 26 098 квартир сдано в эксплуатацию;
      3. в городах принято в эксплуатацию 1393,8 тыс м кв жилья (56,8%), в сельской местности – 1060 тыс кв м (43,2%);
      4. частные дома от всего сданного жилья составляют 61,7%, в многоквартирных жилых домах введено в эксплуатацию 38,3% от всего жилья;
      5. неслыханно возросли объемы принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов – на 86,8%;
      6. лидерами по объемам строительства стали Киевская (384,9 тыс кв м), Львовская (321,6 тыс кв м) и Ивано-Франковская (235 тыс кв м) области.

      Читайте также: Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года

      В Минрегионе прогнозируют, что тенденция к стремительному росту объемов жилищного строительства в Украине сохранится и в течение следующих лет.

      Ранее в Госстате подсчитали, что за период с января по март 2019 года строительство в Украине подорожало на 12%. Специалисты объясняют, что это связано как с ростом цен на стройматериалы, так и подорожанием стоимости монтажно-строительных работ.

      Как следствие, в мае средняя цена квадратного метра в новостройках Киева подскочила до своего исторического максимума – 24 тысячи гривен за квадрат.

      Объемы жилищного строительства в Украине в первом квартале 2019: смотрите инфографику

      будівництво житлове будівництво інфографіка статистика

      Сравните, какими были объемы жилищного строительства в Украине по итогам 2018 года.

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Строительство Инфографика Статистика Минрегион Рынок недвижимости
      Источник: Мінрегіон
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