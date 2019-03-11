Аренда квартир во Львове: цены в новостройках и старых домах

Во сколько обойдется аренда квартиры во Львове в начале 2019 года и на сколько отличаются цены в новостройках и старых домах.

Недвижимость 24 узнала, за сколько можно арендовать жилье в разных районах Львова и на какие суммы стоит рассчитывать.

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Спрос на аренду квартир в городе остается стабильно высоким и всегда превышает предложение.

По данным Агентства недвижимости "Престиж", дороже всего обойдутся квартиры в новостройках в центральном Галицком районе города. За месяц аренды 1-комнатной квартиры здесь придется выложить в среднем 10 000 гривен.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центре в старых домах (до 2005-го года постройки) обойдется примерно в 7 тысяч гривен.

Чуть меньше будет стоить съемное жилье во Франковском и Железнодорожном районах города. Средняя цена аренды 1-комнатки в новостройках – 8 тысяч гривен.

В старом жилом комплексе арендовать такую же квартиру можно за 5-5,5 тысяч гривен.

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Арендовать квартиру в прилегающих к центру Шевченковском, Лычаковском и спальном Сиховском районе можно примерно по одной и той же цене.

Так, однокомнатная в новостройке здесь обойдется в среднем в 7 тысяч гривен, а в старом жилом комплексе – в 5 тысяч.

Средняя цена аренды квартиры во Львове Район Новострои Дома до 2005 года постройки Галицкий 1-ком, 10000 грн 1-ком, 7000 грн 2-ком, 13000 грн 2-ком, 9000 грн 3 ком, 18000 грн 3 ком, 12000 грн Франковский 1-ком, 8000 грн 1-ком, 5500 грн 2-ком, 10000 грн 2-ком, 7000 грн 3-ком, 12000 грн 3-ком, 8000 грн Железнодорожный 1-ком, 8000 грн 1-ком, 5000 грн 2-ком, 10000 грн 2-ком, 6500 грн 3-ком, 12000 грн 3-ком, 8000 грн Шевченковский 1-ком, 7000 грн 1-ком, 5000 грн 2-ком, 9000 грн 2-ком, 6000 грн 3-ком, 11000 грн 3-ком, 7000 грн Лычаковский 1-ком, 7000 грн 1-ком, 5000 грн 2-ком, 9000 грн 2-ком, 6000 грн 3-ком, 11000 грн 3-ком, 7000 грн Сыховский 1-ком, 7000 грн 1-ком, 5000 грн 2-ком, 9000 грн 2-ком, 6000 грн 3-ком, 11000 грн 3-ком, 7000 грн

Ранее Недвижимость 24 писала о средних ценах на покупку квартир в новостройках Львова в начале 2019 года.