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      Аренда квартир во Львове: цены в новостройках и старых домах

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      Аренда квартир во Львове
      Аренда квартир во Львове / Коллаж 24 канала

      Во сколько обойдется аренда квартиры во Львове в начале 2019 года и на сколько отличаются цены в новостройках и старых домах.

      Недвижимость 24 узнала, за сколько можно арендовать жилье в разных районах Львова и на какие суммы стоит рассчитывать.

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      Спрос на аренду квартир в городе остается стабильно высоким и всегда превышает предложение.

      По данным Агентства недвижимости "Престиж", дороже всего обойдутся квартиры в новостройках в центральном Галицком районе города. За месяц аренды 1-комнатной квартиры здесь придется выложить в среднем 10 000 гривен.

      Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центре в старых домах (до 2005-го года постройки) обойдется примерно в 7 тысяч гривен.

      Чуть меньше будет стоить съемное жилье во Франковском и Железнодорожном районах города. Средняя цена аренды 1-комнатки в новостройках – 8 тысяч гривен.

      В старом жилом комплексе арендовать такую же квартиру можно за 5-5,5 тысяч гривен.

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      Арендовать квартиру в прилегающих к центру Шевченковском, Лычаковском и спальном Сиховском районе можно примерно по одной и той же цене.

      Так, однокомнатная в новостройке здесь обойдется в среднем в 7 тысяч гривен, а в старом жилом комплексе – в 5 тысяч.

      Средняя цена аренды квартиры во Львове
      Район Новострои Дома до 2005 года постройки
      Галицкий 1-ком, 10000 грн 1-ком, 7000 грн
        2-ком, 13000 грн 2-ком, 9000 грн
        3 ком, 18000 грн 3 ком, 12000 грн
           
      Франковский 1-ком, 8000 грн 1-ком, 5500 грн
        2-ком, 10000 грн 2-ком, 7000 грн
        3-ком, 12000 грн 3-ком, 8000 грн
           
      Железнодорожный 1-ком, 8000 грн 1-ком, 5000 грн
        2-ком, 10000 грн 2-ком, 6500 грн
        3-ком, 12000 грн 3-ком, 8000 грн
           
      Шевченковский 1-ком, 7000 грн 1-ком, 5000 грн
        2-ком, 9000 грн 2-ком, 6000 грн
        3-ком, 11000 грн 3-ком, 7000 грн
           
      Лычаковский 1-ком, 7000 грн 1-ком, 5000 грн
        2-ком, 9000 грн 2-ком, 6000 грн
        3-ком, 11000 грн 3-ком, 7000 грн
           
      Сыховский 1-ком, 7000 грн 1-ком, 5000 грн
        2-ком, 9000 грн 2-ком, 6000 грн
        3-ком, 11000 грн 3-ком, 7000 грн

      Ранее Недвижимость 24 писала о средних ценах на покупку квартир в новостройках Львова в начале 2019 года.

       

      СРАВНИТЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ В ДРУГИХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ:
       
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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Аренда недвижимости Цены на недвижимость Новости Львова Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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