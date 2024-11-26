Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НАТО. В то же время в НАТО отметили, что применение таких ракет не изменит ход войны и не повлияет на решимость союзников продолжать поддержку Украины.

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Что обсудили на Совете Украина-НАТО

Во вторник, 26 ноября, во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне послов обсудили запуск Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру, что произошел на прошлой неделе.

На встрече, которая проходила в формате видеоконференции, выступили представители украинского военного командования. Участники встречи, как отмечается, подтвердили свою неизменную поддержку Украины.

Атака, которая была направлена на Днепр, рассматривается как очередная попытка России терроризировать гражданское население в Украине и запугать тех, кто поддерживает Украину, которая защищается от незаконной и неспровоцированной агрессии России,

– отметили в Альянсе.

Там также напомнили, что их предыдущая позиция остается неизменной и применение Россией экспериментальной баллистической ракеты не повлияет на ход войны и не ослабит поддержку Украины со стороны союзников НАТО.

Какими были итоги встречи

Посол Литвы при НАТО Девидас Матулионис в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что итогом встречи стало то, что Альянс будет продолжать наращивать свою поддержку Украины и Путину не удастся запугать их.

Обсуждали также дальнейшую военную поддержку, творческие решения в этом плане – что можно сделать больше, сделать быстрее,

– добавил Матулионис.

Миссия Украины при НАТО сообщила, что к онлайн-заседанию Совета присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и исполняющий обязанности командующего Воздушных сил Анатолий Кривоножко. Они проинформировали союзников о новом типе вооружения, примененном Россией.

"Украинская сторона подчеркнула, что этот удар был направлен на запугивание союзников, и был попыткой повлиять на их решимость продолжать поддержку Украины. Таким образом Россия пытается повлиять на отдельных союзников, чтобы те пересмотрели решение о предоставлении разрешения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории России", – заявили в дипломатическом представительстве.

По сообщению миссии, страны-члены НАТО заверили, что никакие агрессивные действия России не изменят их поддержки Украины. Участники встречи отметили, что лучшим ответом на эту атаку является ускорение и увеличение поставок вооружения и военной помощи Украине.