Арестовали активы россиян более чем на 5,9 миллиарда гривен

Это произошло снова – в Кировоградской области арестовали корпоративные права предприятий, связанных с россией. Сумма составила более 5,9 миллиарда гривен. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

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По ходатайствам прокуроров Кировоградской областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права трех связанных между собой предприятий более чем на 5,9 миллиарда гривен, в рамках уголовного производства по факту легализации доходов,

– отметили в ведомстве.

Как показало следствие, учредителями этих предприятий и собственниками долей уставных капиталов являются 4 гражданина России. Они осуществляли незаконные денежные операции по легализации доходов, полученных преступным методом.

Чтобы обеспечить сохранность имущества, следователь судья наложил арест на долю россиян в уставном капитале.

Миллиардные активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" арестовали

По инициативе Службы безопасности Украины наложили арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. Конечными бенефециарами этих компаний являются российские государственные корпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

Было установлено, что часть прибыли этих предприятий уходила на подготовку и ведение войны России против Украины. Также они финансировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

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