Арештували активи росіян на понад 5,9 мільярдів гривень

Це сталося знову – на Кіровоградщині арештували корпоративні права підприємств, пов'язаних з росією. Сума склала понад 5,9 мільярдів гривень. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

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За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права трьох пов'язаних між собою підприємств на понад 5,9 мільярдів гривень, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів,

– зазначили у відомстві.

Як показало слідство, засновниками цих підприємств та власниками часток статутних капіталів є 4 громадянина росії. Вони здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Щоб забезпечити збереження майна, слідчий суддя наклав арешт на частку росіян у статутному капіталі.

Мільярдні активи "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому" арештували

За ініціативи Служби безпеки України наклали арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств. Кінцевими бенефеціарами цих компаній є російські державні корпорації "Роснєфть", "Росатом" та "Газпром".

Було встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни росії проти України. Також вони фінансували діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

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