Мільярдні активи "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому" арештували

Таку операцію вдалося провести за ініціативи Служби безпеки України. Було встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни росії проти України. Також вони фінансували діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

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Як зазначають в СБУ, орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 мільярдів гривень.

Також було накладено арешт на 46 об'єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними,

– йдеться у повідомленні.

Відомство продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 113 (диверсія) та частиною 1 статті 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

СБУ: останні новини

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СБУ впіймала особу, яка коригувала вогонь ворогів в Україні. Її виявили в Одеській області – була безпосереднім коригувальником вогню, коли знищували та били по мосту через Дністровський лиман у Затоці. Також затримала ворожого коригувальника, який був ігроманом і через фінансові проблеми без роздумів погодився на "підробіток" окупантів.

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