Миллиардные активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" арестовали

Такую операцию удалось провести по инициативе Службы безопасности Украины. Было установлено, что часть прибыли этих предприятий уходила на подготовку и ведение войны россии против Украины. Также они финансировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Читайте также Кулеба обратился к Форуму тихоокеанских островов: призвал ограничить морскую активность россии

Как отмечают в СБУ, ориентировочная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 миллиарда гривен.

Также был наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находившегося в их собственности.

Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев "переписать" их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними,

– говорится в сообщении.

Ведомство продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 113 (диверсия) и части 1 статьи 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.

СБУ: последние новости

Кибердепартаменту СБУ удалось найти компанию-дистрибьютора алкогольных напитков и коммерческий банк, владельцами которых являются граждане россии. Правоохранители наложили арест на движимое и недвижимое имущество этих компаний.

Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене помощнику народного депутата Украины. По данным следствия, он работал на российские спецслужбы еще с февраля 2014 года.

СБУ поймала лицо, корректировавшее огонь врагов в Украине. Его обнаружили в Одесской области – было непосредственным корректировщиком огня, когда уничтожали и били по мосту через Днестровский лиман в Затоке. Также задержала вражеского корректировщика, который был игроманом и из-за финансовых проблем без раздумий согласился на "подработку" оккупантов.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по легализации россиян, сбежавших на украинскую территорию. Нелегалов могли использовать для своих задач спецслужбы государства-агрессора.

К теме – СБУ разоблачила предательницу в Киевской области, которая сдавала адреса ВСУ: смотрите видео