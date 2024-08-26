Вечером 25 августа Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей еще на 48 часов. За это время бизнесмену предстоит либо предъявить обвинение, либо отпустить его на свободу.

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Реакция Макрона

Эммануэль Макрон заметил, что в соцсети пишут много неправдивого о Франции после ареста Дурова.

Политик подчеркнул, что Франция поддерживает свободу выражения мнений, общения, инноваций и предпринимательства. Однако президент напомнил, что "в условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав".

Арест основателя Telegram на территории Франции прошел в рамках судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями,

– заявил Макрон.

Напомним, что французские следователи считают, что отказ Дурова от модерирования контента Telegram и сотрудничества с правоохранительными органами делают его соучастником преступлений наркоторговли, педофилии и мошенничества.

Отметим, что Россия активно использует Telegram для распространения дезинформации, пропаганды и проведения информационно-психологических операций против Украины.

Кроме того, Telegram является одной из главных площадок коммуникации между участниками оккупационного контингента вооруженных формирований России в Украине.