Увечері 25 серпня Павлу Дурову продовжили термін тримання під вартою ще на 48 годин. За цей час бізнесмену мають або висунути обвинувачення, або відпустити його на волю.

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Реакція Макрона

Еммануель Макрон зауважив, що у соцмережі пишуть багато неправдивого про Францію після арешту Дурова.

Політик наголосив, що Франція підтримує свободу вираження думок, спілкування, інновацій та підприємництва. Однак президент нагадав, що "в умовах верховенства закону, у соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом для захисту громадян та поваги до їхніх основних прав".

Арешт засновника Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення залишається за суддями,

– заявив Макрон.

Нагадаємо, що французькі слідчі вважають, що відмова Дурова від модерування контенту Telegram та співпраці з правоохоронними органами роблять його співучасником злочинів наркоторгівлі, педофілії і шахрайства.

Зазначимо, що Росія активно використовує Telegram для поширення дезінформації, пропаганди та проведення інформаційно-психологічних операцій проти України.

Крім того, Telegram є одним з головних майданчиків комунікації між учасниками окупаційного контингенту збройних формувань Росії в Україні.