Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, что в Британии был арестован российский миллиардер Фридман.
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Аресты российских олигархов
Фейгин рассказал, что есть формальная сторона ареста Фридмана в Британии. Он нарушал санкционный режим и за это открыли уголовное производство. Фридман не был постоянно в Британии, он приезжал туда, уезжал оттуда, задержан был 1 декабря, а 2 декабря его отпустили под залог.
Мне интересно, откуда за него залог заплатили, если все его средства заморожены в Великобритании. Кроме того, в Британии задержан и другой близкий к Авену, который сейчас в Латвии, мужчине. Скоро выйдет эта информация,
– отметил российский правозащитник.
Фейгин прокомментировал арест российского миллиардера Фридмана в Британии: смотрите видео
Это сигнал
Он продолжил, что решительности в Британии хватает. Фридман чувствовал себя хозяином в Британии и даже когда-то давал интервью, что когда он пытался приобрести нефтяную компанию в Великобритании, пришло государство с защитой своего интереса. Так и вышло снова, что в какой-то момент снова появилось государство.
"Ты можешь долго паратизировать, но в какой-то момент это заканчивается. В какой-то момент появляется жесткий государственный интерес. Я думаю, что это сигнал Фридману, что ему лучше покинуть Великобританию", – заметил Фейгин.
По его словам, у Фридмана есть израильское гражданство, его активы сосредоточены по всей Европе, в частности, в Испании. Если Британия приступила к уголовному производству, она доведет его до конца. Если Фридмана отпустили под залог, значит, он может уехать из Британии. Скорее всего, он поедет в Израиль, в Россию вряд ли вернется.
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