Арест на имущество: когда его могут наложить и как проверить собственную недвижимость

Дом, квартира, дача или земельный участок – все это недвижимость, которой вы можете пользоваться или продать ее в любое время. Однако при заключении сделки купли-продажи владельца могут ждать неприятные сюрпризы.

Например, на имущество может быть наложен арест. Приводы для этого разные.

К теме Автоматический арест счетов и списание средств: должникам стоит приготовиться

Когда могут наложить арест на имущество

По словам адвоката Натальи Коновал, такое может случиться, если объект недвижимости является предметом спора. Например, между некоторыми лицами о праве собственности.

Еще один повод – недвижимость может выступать в качестве обеспечения исполнения обязательств владельца. Причиной также может стать то, что недвижимость является объектом преступления или на нее могут наложить арест для обеспечения конфискации имущества в уголовном производстве.



На недвижимость могут наложить арест / Фото Unsplash

Где можно проверить состояние имущества

Для того, чтобы не попасть впросак, существует Единый государственный реестр недвижимого имущества. Там каждый желающий может получить выписку за несколько минут, заплатив 30 грн. В частности, можно узнать, кто является владельцем недвижимости, регистрационный номер имущества и самое главное – не находится ли оно под арестом.

Для того, чтобы посмотреть информацию о любом имуществе, например, и не о своем имуществе, надо пройти идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или с помощью BankID,

– рассказал адвокат Юрий Белоус.

По его словам, таким образом система идентифицирует человека, который заходил и получал информацию. Также когда человек получает выписку из этого реестра, то там указывают, кому именно и по какому запросу она предоставлена.

Интересно Уклонялся от уплаты налогов: суд арестовал имущество нардепа Мьялика

Как может помочь Opendatabot

Еще один способ самостоятельно в домашних условиях проверить, не находится ли под арестом недвижимость – воспользоваться чат-ботом Opendatabot. Зная ИНН владельца или код ЕГРПОУ компании-владельца, можно выяснить, каково состояние недвижимости.



Opendatabot может помочь самостоятельно проверить состояние недвижимости / Фото Unsplash

Далее вы увидите количество объектов недвижимости в вашей собственности, не находитесь ли вы в должниках, а также не числятся ли за вами нарушение ПДД. Если в вашем арсенале собралось изрядное количество штрафов, то исполнительная служба, если это лицо не реагирует на письма, может наложить арест, в том числе и на недвижимость.

Если человек не проживает по месту регистрации, куда ему присылают любую официальную корреспонденцию, он может не знать о наличии судебных споров в отношении этого имущества, поэтому соответственно не может знать, что на недвижимость наложен арест,

– рассказала адвокат Наталья Коновал.

Как с имущества снимают арест

Снятие ареста с имущества происходит исполнителем на следующий день на основании решения суда. Однако следует отметить, что этот процесс занимает не один день.

После того, как вы подали иск в суд, не надейтесь, что вашу недвижимость снимут сразу из-под ареста. Достаточно часто на рассмотрение дела потребуется несколько месяцев, а иногда даже и лет.

Именно поэтому при покупке недвижимости обязательно проконтролируйте, чтобы нотариус проверил, не находится ли имущество под арестом, чтобы потом не стать заложником ситуации.