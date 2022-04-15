Арест командира и утраченные морские позиции: в Кремле в шоке от потопления "Москвы"

Задачу сокрушительного удара по крейсеру "Москва" в Черном море можно назвать одной из самых успешных операций этой войны. Даже в военно-политическом руководстве России тайно признают, что поражение корабля невероятно по своим последствиям.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, поражение ракетного крейсера 30 дивизии надводных кораблей является главной темой обсуждения среди военных всех рангов. Моряки из Крыма, а также оккупанты из сухопутных войск называют удар по "Москве" показательным издевательством Украины над мнимым величием России.

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В Кремле придерживаются такого же мнения, но при этом со всей яростью начали поиск виновных.

Командир Черноморского флота был арестован



Российский корабль все же ушел / Фото из соцсетей

Как утверждают представители украинских спецслужб, после того, как "Нептуны" попали в ракетный крейсер, в штабе ЧФ России началось большое бурление. Захватчики в панике пытались сделать хотя бы что-нибудь, чтобы спасти судно.

В Кремле об инциденте узнали сразу же, поскольку поражение "Москвы" – событие сверхсерьезное. Впрочем, когда стало ясно, что крейсер по меньшей мере вышел из строя, высшее командование оккупантов билось в истерике.

Во время одного из совещаний в министерстве обороны с участием руководства ВМФ раздалась фраза о том, что российский флот вообще потерял какие-либо позиции в море. Поскольку теперь ни одна страна не будет воспринимать Россию как морское государство. "Москва" была носителем противокорабельных ракет "П-1000", которые позиционировались как единственные, что могут бороться с американскими авианосцами. Кроме того, крейсер должен был снабжать весь флот защитой от ракет и авиации.

Подобных ракетных крейсеров в России было всего три – по одному в каждом из флотов. Отныне в строю осталось два корабля такого типа.

Поскольку в Кремле даже не рассматривали возможность поражения "Москвы" и считали подобный сценарий невероятным, эффект от удара стал своеобразным холодным душем для всех без исключения.

Чтобы наказать кого-либо за фактическую потерю флагмана ЧФ РФ, оккупанты арестовали командира флота адмирала Игоря Осипова. В чем его будут обвинять, пока неизвестно.

Огромная проблема для пропагандистов

В Кремле понимают, что после обстрела "Москвы" в глазах всего мира маленькая Украина стала государством, которое смогло уничтожить целый флагман флота. Это невероятная психологическая победа, поскольку Россия гордилась своей непобедимостью в море. Поскольку невозможно даже сравнивать флоты двух стран. То есть фактически ВСУ нанесли удар по врагу на том участке фронта, на котором преимущество оккупантов было бесспорным.

Даже если корабль не пошел ко дну, восстановить его в ближайшие несколько лет Россия вряд ли сможет. Как объяснить потерю главного корабля Черноморского флота, пропагандисты не знают, но понимают, что сделать это нужно в ближайшее время. Скорее всего, в российском министерстве обороны не признают факт попадания "Нептунов", а лишь будут говорить о "несчастном случае" и детонировании боекомплекта. Ведь просто невозможно для пропаганды признания в том, что сразу две ракеты ударили по главному крейсеру, задача которого – борьба с ракетами.

Удар по "Москве" показал, что Россия не непобедима. Что наши военные способны делать то, что вообще находится за пределами возможного. Что, несмотря на отсутствие больших кораблей в морях, оккупант не может чувствовать себя безнаказанно даже на воде.