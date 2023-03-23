Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал угрозы России Международному уголовному суду незаконными. Также дипломат осудил меры со стороны России против МКС.

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Жозеп Боррель ЕС по-прежнему привержен защите Суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование осуществлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия.

ЕС подтверждает полную поддержку МКС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МКС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МКС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно,

– подчеркнул Боррель.

Также высокий представитель ЕС предлагает присоединиться к Международному уголовному суду странам, которые до этого не сделали, чтобы никто в этом мире не мог избежать наказания за самые тяжелые преступления.

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