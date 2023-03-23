Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель назвав погрози Росії Міжнародному кримінальному суду незаконними. Також дипломат засудив заходи з боку Росії проти МКС.

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Жозеп Боррель ЄС, як і раніше, прихильний до захисту Суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя.

ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено,

– підкреслив Боррель.

Також високий представник ЄС пропонує доєднатися до Міжнародного кримінального суду країнам, які досі цього не зробили, щоб ніхто у цьому світі не міг уникнути покарання за найважчі злочини.

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