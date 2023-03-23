Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель назвав погрози Росії Міжнародному кримінальному суду незаконними. Також дипломат засудив заходи з боку Росії проти МКС.
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Що у ЄС кажуть про маразматичні погрози Медведєва
Жозеп Боррель ЄС, як і раніше, прихильний до захисту Суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя.
ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено,
– підкреслив Боррель.
Також високий представник ЄС пропонує доєднатися до Міжнародного кримінального суду країнам, які досі цього не зробили, щоб ніхто у цьому світі не міг уникнути покарання за найважчі злочини.
Медведєв погрожує через ордер на арешт путіна
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.
- Російського диктатора і так звану уповноважену у справах дитини підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, незаконної депортації дітей з окупованих територій України до держави-агресорки.
- Заступник голови російського радбезу Дмітрій Медведєв заявив, що арешт Путіна нібито означатиме оголошення війни. Також він додав, що у такому випадку всі російські ракети полетять до Бундестагу, офісу канцлера і так далі.