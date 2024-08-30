Известно, что российский диктатор прибудет в Монголию 3 сентября по приглашению главы страны. В СМИ пишут, что Путину дали гарантии, что ареста не будет. Также его пресс-секретарь, Дмитрий Песков, отверг опасения относительно возможного задержания главы Кремля, подчеркнув, что Москва и Улан-Батор имеют хорошие отношения, и все детали поездки тщательно спланированы.

Смотрите также Сийярто прибыл в Санкт-Петербург: он обсудит вопросы энергетики

В МУС напомнили Монголии за ее обязанность

На фоне сообщений о предстоящем визите Путина Международный уголовный суд заявил, что монгольские официальные лица "обязаны" арестовать российского диктатора, когда он приедет в страну.

Фади эль-Абдалла, представитель МУС, отметил, что суд полагается на государства-участники, в частности Монголию, в "выполнении своих решений".

Он сказал, что Монголия, как и другие страны, которые ратифицировали Римский статут, имеет "обязательства сотрудничать". Это включает выполнение ордеров на арест, в частности, и тот что был выдан на арест Путина в 2023 году.

В МУС уточнили, что будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны его стран-подписантов и сообщать Ассамблее государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".

Поездка, которая, как ожидается, состоится во вторник, станет первым визитом российского лидера в страну-члена МУС после того, как суд принял решение о его аресте в марте 2023 года.

Между тем в МИД Украины выразили надежду, что в Монголии осознают, кто такой Путин, а потому арестуют его и передадут в руки правосудия.