Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что экспрезидент США просто паразитирует по этой теме. Такое мнение он выразил в эксклюзивном стриме 24 Канала.

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Ничего не произойдет

Трамп говорит об этом не в первый раз. Однако, отмечает Фейгин, за три года, которые Байден находится у власти, его ни разу так и не арестовали. Были обыски, у него нашли какие-то документы, еще что-то.

Я думаю, Трамп просто добавляет хоррора в эту предвыборную историю, ему нужно показать себя гонимым, что он за рядовых американцев,

– предполагает правозащитник.

Фейгин считает, что у Трампа действительно могут быть проблемы. Но это произойдет после кампании.

Вернее – после праймериз. Если он проиграет праймериз – ему несдобровать. Если он будет официальным кандидатом от республиканской партии… Посмотрим. Дождемся результатов выборов в ноябре 2024 года,

– говорит Фейгин.

По мнению правозащитника, Трампа не арестуют, чтобы не давать ему повода мобилизовывать свой электорат. В Белом доме также понимают: на него не стоит давить, иначе в споре за кандидатство от республиканской партии он увеличит число сторонников. Во всем мире, акцентирует Фейгин, любят гонимых, особенно за политику.

"А чего раньше не арестовали, когда было безопасно? Когда он только проиграл? Когда только пришел в овальный кабинет в Байден? Нет, не думаю. Ничего не будет", – уверяет Марк Фейгин.

Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео