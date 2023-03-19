Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що експрезидент США просто паразитує на цій темі. Таку думку він висловив в ексклюзивному стрімі 24 Каналу.

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Нічого не відбудеться

Трамп говорить про це не вперше. Проте, відзначає Фейгін, за три роки, які Байден перебуває при владі, його жодного разу так і не заарештували. Були обшуки, в нього знайшли якісь документи, ще щось.

Я думаю, Трамп просто додає хоррору в цю передвиборчу історію, йому потрібно показати себе гнаного, що він за рядових американців,

– припускає правозахисник.

Фейгін вважає, що в Трампа справді можуть бути проблеми. Але це станеться після кампанії.

Точніше – після праймеріз. Якщо він програє праймеріз – йому не буде непереливки. Якщо він все-таки буде офіційним кандидатом від республіканської партії… Подивимося. Дочекаємося результатів виборів у листопаді 2024 року,

– каже Фейгін.

На думку правозахисника, Трампа не заарештують, щоб не давати йому приводу мобілізовувати свій електорат. У Білому домі також розуміють: на нього не варто тиснути, інакше у суперечці за кандидатство від республіканської партії збільшить число прихильників. В усьому світі, акцентує Фейгін, люблять гнаних, особливо за політику.

"А чого раніше не заарештували, коли було безпечно? Коли він лише програв? Коли тільки прийшов в овальний кабінет до Байдена? Ні, не думаю. Нічого не буде", – запевняє Марк Фейгін.

Повний стрім з Марком Фейгіним: дивіться відео