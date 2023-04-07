Пользователи сети рассказали, что в одном из эпизодов "Симпсонов" уместилось сразу два предсказания. Интересно, что эти события никак не связаны друг с другом. И говорится об обвинениях бывшего президента США Дональда Трампа и выходе фильма о "Барби".

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Два пророчества в одной серии

Симпсоны снова угадывают свои прогнозы! Барби и Дональд Трамп ВАУ!

– заметил один из пользователей твитера.

Напомним, что во вторник окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул Дональду Трампу 34 обвинения. Они касались фальсификации деловой документации. Это первый в истории случай предъявления обвинений бывшему президенту США.

И это событие удивительным образом совпало с выходом нового тизер-трейлера полномасштабной ленты "Барби". В ней главные роли исполняют Марго Робби и Райан Гослинг.

И эти события из совершенно разных миров, так сказать. Но как-то так случилось, что в одном из эпизодов "Симпсонов" 1994 года они присутствуют. Это два сюжетных момента, которые происходят параллельно.

Серия получила название "Лиза против Стейси Малибу". В ней Лиза Симпсон пытается заставить творцов Барби выпустить более феминистическую куклу. Это должно расширить права и возможности девочек.

Фанаты "Симпсонов" увидели в старом эпизоде новые пророчества: смотрите видео

The Simpsons getting their predictions right yet again! Barbie and Donald Trump BOTH! pic.twitter.com/ywv5m81v60 — Rogaine Bear (@tea_shru) April 4, 2023

В одной из сцен эпизода, который активно распространяется по сети, жители Спрингфилда смотрят телешоу, где ведущий Кент Брокман рассказывает о кампании Лизы Симпсон.

Хотя тратить 28 минут на репортаж о кукле было необычно, этот репортер не смог замолчать. Это действительно увлекательные новости, друзья. Спокойной ночи,

– говорит телеведущий.

После этого Брокман неожиданно сообщает об аресте президента. Неудивительно, что поклонники "Симпсонов" в этом увидели очередной прогноз на выход ленты о Барби и арест Дональда Трампа.