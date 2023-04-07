Користувачі мережі розповіли, що в одному з епізодів "Сімпсонів" вмістилося відразу два передбачення. Цікаво, що ці події аж ніяк не пов'язані одна з одною. І мовиться про звинувачення колишнього президента США Дональда Трампа та вихід фільму про "Барбі".

Дивіться також Гроші порноакторці, фальсифікація документів: які кримінальні звинувачення висунули Трампу

Два пророцтва в одній серії

Сімпсони знову вгадують свої прогнози! Барбі і Дональд Трамп ОВВА!

– зауважив один з користувачів твітера.

Нагадаємо, що у вівторок окружний прокурор Манхеттену Елвін Брег висунув Дональдові Трампу 34 звинувачення. Вони стосувалися фальсифікації ділової документації. Це перший в історії випадок пред'явлення звинувачень колишньому президенту США.

І ця подія дивним чином збіглася з виходом нового тизер-трейлера повномасштабної стрічки "Барбі". У ній головні ролі виконують Марго Роббі та Раян Гослінг.

І ці події з абсолютно різних світів, так би мовити. Але якось так сталося, що в одному з епізодів "Сімпсонів" 1994 року вони присутні. Це два сюжетні моменти, які відбуваються паралельно.

Серія отримала назву "Ліза проти Стейсі Малібу". У ній Ліза Сімпсон намагається змусити творців Барбі випустити більш феміністичну ляльку. Це мало б розширити права та можливості дівчаток.

Фанати "Сімпсонів" побачили у старому епізоді нові пророцтва: дивіться відео

The Simpsons getting their predictions right yet again! Barbie and Donald Trump BOTH! pic.twitter.com/ywv5m81v60 — Rogaine Bear (@tea_shru) April 4, 2023

В одній зі сцен епізоду, який активно шириться мережею, мешканці Спрингфілда дивляться телешоу, де ведучий Кент Брокман розповідає про кампанію Лізи Сімпсон.

Хоча витрачати 28 хвилин на репортаж про ляльку було незвично, цей репортер не зміг замовкнути. Це справді захоплюючі новини, друзі. На добраніч,

– каже телеведучий.

Після цього Брокман зненацька повідомляє про арешт президента. Тож не дивно, що прихильники "Сімпсонів" у цьому побачили черговий прогноз на вихід стрічки про Барбі та арешт Дональда Трампа.