Украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", задержали на съемках фильма в Хорватии, – СМИ

В хорватском городе Пула правоохранительные органы задержали 46-летнего гражданина Украины Владимира Журавлева, которого Германия разыскивает по подозрению в диверсии на газопроводах "Северный поток". Окружной суд Пулы уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей для обеспечения дальнейшей экстрадиции в ФРГ.

Об этом пишет хорватское издание Index.

Что известно о задержании украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"?

Задержание произошло утром 19 августа в одном из отелей на полуострове Верудела в Пуле. По имеющейся информации, Владимир Журавлев проживал там вместе с киногруппой и был официально зарегистрирован среди ее сотрудников под вымышленным именем.

В настоящее время в городе проходят съемки фильма "Остров Змеиный" американского режиссера Дага Лаймана с участием актеров Шона Пенна и Эдриана Броуди, где Пула выступает в качестве локации на Балтийском море. Сюжет картины разворачивается вокруг миссии украинских водолазов под прикрытием, которые проводят операцию на фоне конфликта с Россией.

Что известно об аресте с целью экстрадиции?

Следственный судья Жупанийского суда в Пуле 20 августа удовлетворила ходатайство государственной прокуратуры и назначила украинцу содержание под стражей. Адвокат задержанного Матия Милош подтвердил журналистам вынесенное решение и сообщил о намерении обжаловать его в трехдневный срок.

Моему клиенту назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на основании предложения государственного прокурора для обеспечения выдачи по европейскому ордеру на арест Германии. Следственный судья вынесет письменное решение, которое мы обжалуем, однако гораздо важнее для нас является дальнейшее рассмотрение в судебной коллегии вопроса о выполнении условий для экстрадиции,

– отметил он.

Защита настаивает на том, что до принятия окончательного решения по жалобе передача Журавлева немецкой стороне не состоится. Адвокат также подчеркнул, что осенью 2025 года по тем же обвинениям и правовой квалификации Окружной суд в Варшаве уже отказал Германии в выдаче украинца и отменил его временный арест.

Тогда премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что экстрадиция не соответствует интересам страны, а министр юстиции Вальдемар Журек заявлял о недопустимости наказания тех, кто защищает свою родину.

Детали немецкого расследования диверсии

Ордер на арест выдал Федеральный суд в Карлсруэ, где украинцу инкриминируют антиконституционную диверсию, умышленное причинение взрыва и уничтожение объектов. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, Журавлев является опытным фридайвером и входил в состав группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывчатку на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи датского острова Борнхольм.

Следователи отмечают, что участники операции отправились к месту взрыва из Ростока на яхте, арендованной у немецкой компании через посредников по поддельным документам. Взрыв произошел 26 сентября 2022 года, нанеся газопроводам серьезные повреждения.

В общей сложности немецкое следствие установило личности семи подозреваемых в подрыве, среди которых четыре водолаза, специалист по взрывчатым веществам, капитан и координатор, и выдало ордера на арест шестерых человек. Один из фигурантов, Всеволод К., погиб в боях на фронте, а другого подозреваемого, Сергея Кузнецова, ранее задержали в Италии.