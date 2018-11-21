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      Арест главы Nissan: известно, на что он тратил припрятанные деньги

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      Карлос Гон
      Карлос Гон / Twitter

      Исполнительный директор автогигантов Nissan, Renault и Mitsubishi Карлос Гон попал за решетку по подозрению в финансовых махинациях. Стало известно, на что он тратил деньги, которые утаил от налоговиков.

      Nissan в течение нескольких месяцев проводил внутреннее расследование против руководителя компании и обнаружил, что в течение длительного времени в отчетах для Токийской фондовой биржи доходы главы альянса существенно занижали.

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      По данным издания Nikkei Asian Review, Карлос Гон скрыл от налоговиков около 5 миллиардов иен (примерно 44,4 миллионов долларов США), которые использовал для покупки элитного жилья за границей.

      Следствие предполагает, что примерно в 2010 году Гон создал венчурную компанию в Нидерландах, которая имела целью осуществлять инвестиции за рубежом.

      Капитал этой компании в размере 6 миллиардов иен полностью внесла корпорация Nissan.

      Однако никакой инвестиционной деятельностью компания не занималась, а покупала роскошное жилье.

      Недвижимостью, которую приобрела эта компания, в частности в Рио-де-Жанейро и Бейруте, безвозмездно пользовался сам Карлос Гон.

      По данным издания, глава Nissan за деньги компании также пользовался жильем в Париже и Амстердаме, а на покупку, содержание и модернизацию все этой недвижимости было потрачено еще примерно 2 миллиарда японских иен.

      19 ноября президента автомобильного гиганта Nissan Motor Co., Ltd. Карлоса Гона задержали в Японии по подозрению в финансовых махинациях.

      Кто такой Карлос Гон?
      С 1996 года он занимал руководящие должности в Renault. После того, как в 1999 году Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, Гона назначили в японскую компанию директором по производству. В 2000 году он стал ее президентом, а в 2001-м уже был гендиректором. С 2005 года Карлос Гон стал также президентом и гендиректором Renault. За время работы в Nissan ему дали прозвище "Убийца расходов". Оно связано с жесткими ограничениями затрат, которые ввел Гон, чтобы вывести компанию из глубокого кризиса.

      Теги: Коррупция Nissan Япония Новости недвижимости Скандал Новости недвижимости мира
      Источник: 24 Канал
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