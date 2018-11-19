Босса Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали

Руководителя японского автомобильного гиганта Nissan Карлоса Гона арестовали из-за претензий в финансовых злоупотреблениях.

Об этом сообщает Asahi Shimbun.

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Ранее 24 канал сообщал, что главу Nissan и Renault Карлоса Гона подозревают в финансовых махинациях в Японии. Его вызвали на допрос в прокуратуру.

Фирма заявляет, что в течение нескольких месяцев она проводила внутреннее расследование, в результате которого обнаружила, что руководитель Карлос Гон не отчитывался должным образом о своих доходах. Согласно сообщениям японских СМИ, он скрыл более 44 миллиона долларов в течение пяти лет, начиная с 2011–го.

Nissan чрезвычайно сожалеет, что вызвал большое беспокойство наших акционеров и заинтересованных сторон,

– отмечают в компании.

Кто такой Карлос Гон?

С 1996 года он занимал руководящие должности в Renault. После того, как в 1999 году Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, Гона назначили в японскую компанию директором по производству. В 2000 году он стал ее президентом, а в 2001-м уже был гендиректором. С 2005 года Карлос Гон стал также президентом и гендиректором Renault.



За время работы в Nissan ему дали прозвище "Убийца расходов". Оно связано с жесткими ограничениями расходов, которые ввёл Гон, чтобы вывести компанию из глубокого кризиса.