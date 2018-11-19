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      Боса Nissan і Renault Карлоса Гона заарештували

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      Боса Nissan і Renault Карлоса Гона заарештували
      Боса Nissan і Renault Карлоса Гона заарештували / Фото з відкритих джерел

      Керівника японського автомобільного гіганта Nissan Карлоса Гона заарештували через претензії щодо фінансових зловживань.

      Про це повідомляє Asahi Shimbun.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що голову Nissan і Renault Карлоса Гона підозрюють у фінансових махінаціях у Японії. Його викликали на допит до прокуратури. 

      Фірма заявляє, що протягом кількох місяців вона проводила внутрішнє розслідування, в результаті якого виявила, що керівник Карлос Гон не звітував належно щодо своїх доходів. Згідно з повідомленнями японських ЗМІ, він приховав понад 44 мільйони доларів протягом п'яти років, починаючи з 2011-го.

      Nissan надзвичайно шкодує через те, що викликав велике занепокоєння наших акціонерів та зацікавлених сторін,
       – зазначають в компанії.

      Хто такий Карлос Гон?З 1996 року він посідав керівні посади в Renault. Після того, як у 1999 році Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, Гона призначили у японську компанію директором з виробництва. У 2000 році він став її президентом, а у 2001-ому вже був гендиректором. З 2005 року Карлос Гон став також президентом і гендиректором Renault.

      За час роботи у Nissan йому дали прізвисько "Вбивця витрат". Воно пов'язано із жорсткими обмеженнями витрат, які запровадив Гон, аби вивести компанію з глибокої кризи.

      Теги: Авто Гроші Японія арешт Nissan Renault
      Джерело: 24 Канал
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