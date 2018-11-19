Очільника Nissan і Renault можуть заарештувати в Японії

Голову Nissan і Renault Карлоса Гона підозрюють у фінансових махінаціях у Японії.

Гон не задекларував частину прибутку у вигляді цінних паперів від Nissan Motor Co, пише Asahi Shimbun.

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А незадекларовані навіть цінні папери прирівнюються до маніпулювання інформацією.

У понеділок, 19 листопада, Карлос Гон прибув на допит до прокуратури. Видання зазначає, що після цього його, вірогідно, заарештують.

Хто такий Карлос Гон? З 1996 року він посідав керівні посади в Renault. Після того, як у 1999 році Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, Гона призначили у японську компанію директором з виробництва. У 2000 році він став її президентом, а у 2001-ому вже був гендиректором. З 2005 року Карлос Гон став також президентом і гендиректором Renault.



За час роботи у Nissan йому дали прізвисько "Вбивця витрат". Воно пов'язано із жорсткими обмеженнями витрат, які запровадив Гон, аби вивести компанію з глибокої кризи.