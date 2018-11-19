Главу Nissan и Renault могут арестовать в Японии

Главу Nissan и Renault Карлоса Гона подозревают в финансовых махинациях в Японии.

Гон не задекларировал часть прибыли в виде ценных бумаг от Nissan Motor Co, пишет Asahi Shimbun.

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А незадекларированные даже ценные бумаги приравниваются к манипулированию информацией.

В понедельник, 19 ноября, Карлос Гон прибыл на допрос в прокуратуру. Издание отмечает, что после этого его, вероятно, арестуют.

Кто такой Карлос Гон? С 1996 года он занимал руководящие должности в Renault. После того, как в 1999 году Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, Гона назначили в японскую компанию директором по производству. В 2000 году он стал ее президентом, а в 2001-ом уже был гендиректором. С 2005 года Карлос Гон стал также президентом и гендиректором Renault.



За время работы в Nissan ему дали прозвище "Убийца расходов". Оно связано с жесткими ограничениями затрат, которые ввел Гон, чтобы вывести компанию из глубокого кризиса.