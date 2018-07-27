Арест Савченко: Матиос назвал дату, когда дело направят в суд

В ближайшие десять дней, то есть до 6 августа, будет закончено расследование уголовного производства по делу народного депутата Надежды Савченко и ее подельника Владимира Рубана, которых обвиняют в подготовке теракта и попытке свержения государственной власти.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "Прямого".

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В ближайшие десять дней расследование дела подозреваемых, Рубана и нардепа Савченко, будет закончено. Уже проведены все необходимые следственные действия, и им будут предоставлены материалы для ознакомления. Они ознакомятся – и дело будет направлено в суд, согласно УПК. Военная прокуратура будет поддерживать государственное публичное обвинение,

– отметил Матиос.

Военный прокурор отметил, что после окончания досудебного следствия он вместе с генеральным прокурором Юрием Луценко проведет пресс-конференцию.

Также он добавил, что ему обидно, что Надежда Савченко из героя превратилась в подозреваемую в подготовке терактов.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. 13 апреля, политик должна была пройти допрос на полиграфе, но он был остановлен из-за ее плохого самочувствия. Тогда же арестованная согласилась временно прервать голодовку и поесть, чтобы пройти процедуру. После прохождения полиграфа Савченко возобновила голодовку и через некоторое время снова прекратила.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.



22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дал разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.